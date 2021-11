Voici douze têtes d'affiche de Paléo 2022

Le plus grand festival en plein air de Suisse a dévoilé, ce mardi, les stars qui se produiront à Nyon du 19 au 25 juillet prochain.

Le Paléo c'est six jours et six nuits de musique et de bouffe. Ce mardi la manifestation a dévoilé les têtes d'affiche de son édition 2022. La billetterie du plus grand festival de Suisse en plein air ouvrira le 24 novembre à 10h pour l’abonnement six jours et le 1er décembre à midi pour les autres billets. En attendant, voici une brochette de douze têtes d'affiche qui seront présentes à Nyon en juillet prochain 👇.