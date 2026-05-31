La plupart des pièces du Fairbuds XL peuvent être remplacées facilement à la maison. Image: fairphone

Si vos Airpods Max vous lâchent, bonne chance pour les réparer



Les experts d'iFixit ont passé au crible quatorze casques audio pour évaluer leur réparabilité. La plupart des modèles écopent d'une mauvaise note – Apple, Beats et JBL y compris.

Plus de «Divertissement»

Le dernier test d’iFixit ne fait pas de cadeau à des marques bien connues comme Apple, Beats, JBL ou Sennheiser. Leurs casques sans fil offrent peut-être une bonne qualité sonore, mais lorsqu’ils tombent en panne, les réparer peut vite devenir un cauchemar.

Les experts indépendants de la réparation écrivent:

«Les coussinets d’oreille et les rembourrages de l’arceau sont de loin les pièces les plus souvent remplacées»

Viennent ensuite la batterie, le port de charge et les haut-parleurs. Selon iFixit, un remplacement rapide de ces composants avec un minimum d’outillage est indispensable pour obtenir une bonne note en réparabilité. La disponibilité de pièces détachées et l’existence de guides de réparation clairs entrent aussi en ligne de compte.



Les spécialistes poursuivent:

«Lorsqu’un fabricant équipe ses casques de coussinets à clipser ou à dévisser, propose une batterie avec connecteur standard et publie une documentation de réparation, il est déjà sur la bonne voie pour obtenir une note respectable»

Mais dans les faits, la plupart des quatorze modèles testés échouent à franchir ce seuil minimal. Un seul fabricant parvient à cocher presque toutes les cases.

Le vainqueur du test: Fairphone Fairbuds XL

10 points sur 10 Les Fairbuds XL de Fairphone se réparent facilement à la maison. Image: fairphone

Les Fairbuds XL (2025) de Fairphone sont les seuls casques du test à obtenir la note maximale de 10 sur 10. Les testeurs expliquent leur choix:

«Le remplacement de la batterie sans outil, un arceau entièrement modulaire (les coussinets, la structure de support et le câble de connexion peuvent être remplacés indépendamment), des connexions USB-C qui permettent une excellente modularité, ainsi que l’engagement caractéristique de Fairphone à publier des guides de réparation utiles et à vendre des pièces détachées officielles propulsent ce casque au sommet de notre classement.» Jeff Suovanen, iFixit

Fairphone a relancé ses Fairbuds XL fin 2025. Cette deuxième génération (testée) offre un son légèrement amélioré, mais la réduction active du bruit (ANC) reste en retrait par rapport aux meilleurs modèles. Les petits écouteurs Fairbuds (intra-auriculaires) sont eux aussi réparables.



Le classement complet

En dehors des Fairbuds XL de Fairphone, seuls cinq autres casques obtiennent une note jugée acceptable, soit au moins cinq points sur dix. Tous les autres modèles sont considérés comme très difficiles, voire impossibles à réparer soi-même. Marshall est, avec Fairphone, l’un des rares fabricants à fournir de vraies instructions de réparation.

Fairphone Fairbuds XL: 10/10 😃

Sony WH-1000XM6: 6/10 🙂

Bang & Olufsens Beoplay HX: 6/10 🙂

Marshall Monitor III: 5/10 😐

Sennheiser Momentum: (5/10) 😐

JBL Tune 770NC (5/10) 😐

Apple AirPods Max: 4/10 ☹️

Apple AirPods Max 2: 4/10 ☹️

Sony WH-CH720N: 4/10 ☹️

JBL Tune 520BT: 4/10 ☹️

Beats Solo 4: 2/10 😭

Beats Studio Pro: 2/10 😭

Anker Soundcore Q20i: 2/10 😭

Skullcandy Crusher ANC 2: 2/10 😭

Chez les très mauvais élèves, ceux qui n’obtiennent que deux points sur dix, les experts d’iFixit critiquent notamment:

«Batteries collées ou soudées, ports de charge soudés, colle chaude étalée sur toutes les connexions non soudées, coussinets d’arceau impossibles à retirer sans les détruire, et aucune documentation de réparation.» Jeff Suovanen, iFixit

6 points sur 10 Sony WH-1000XM6 (2025): une conception largement modulaire – port de charge, batterie (photo), haut-parleurs et arceau sont tous remplaçables individuellement.

Image: ifixit

Les WH-1000XM6 de Sony disposent d’un design entièrement modulaire, ce qui facilite grandement les réparations. La batterie est vissée et non collée, donc facilement remplaçable. Mais iFixit pénalise Sony car la marque ne fournit ni guide de réparation ni pièces détachées officielles.

4 points sur 10 Apple AirPods Max 2 (2026): seuls les coussinets peuvent être remplacés facilement. Image: ifixit

Les nouveaux AirPods Max 2 d’Apple sont aussi peu réparables que la première génération. Certes, les coussinets se remplacent facilement, mais de la colle complique l’ouverture du casque. La batterie est bien vissée et non collée, mais elle est «si profondément enfouie que peu de personnes oseront aller la chercher», selon iFixit. Et comme pour d’autres modèles, Apple ne fournit ni documentation ni pièces détachées.

2 points sur 10 Les Beats Solo 4 (2024) et Beats Studio Pro (2023) sont collés et très difficiles à réparer. bild: ifixit

De manière générale, la plupart des fabricants peinent encore à proposer aux utilisateurs des guides de réparation et des pièces de rechange pour leurs casques. Les Beats Studio Pro illustrent particulièrement bien ce problème: avec seulement 2 sur 10, ils figurent parmi les pires élèves. Même les pièces d’usure comme les coussinets sont fixées à la colle.



La batterie peut certes être remplacée «avec un peu d’effort et des outils simples», mais l’ensemble reste bien plus compliqué que sur les AirPods Max. Et Apple ne propose ni documentation ni pièces détachées pour ses modèles Beats.

Conclusion des testeurs: les Fairbuds XL établissent un nouveau standard. Tous les autres fabricants ont encore du travail à faire.



Tous les résultats du test sont disponibles ici.

Et côté qualité sonore?

La réparabilité n’est évidemment qu’un critère parmi d’autres. Le site spécialisé Heise a compilé plus de 50 tests individuels pour établir un classement des dix meilleurs casques over-ear. En termes de son, de confort et de réduction active du bruit (ANC), le Sony WH-1000XM6 arrive en tête. Le JBL Tour One M3 est jugé presque aussi bon, mais moins cher. Le meilleur rapport qualité-prix est attribué au Headphone Pro de CMF, marque économique de Nothing.

(traduit et adapté par tam)

