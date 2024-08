Ces deux Romands débarquent dans Koh-Lanta

On a regardé la saison 2 de «Buying Beverly Hills» et où est le drama?

«Mon objectif dans le fait de faire du sport, c'est d'être le plus performant physiquement possible (...) Je ne suis pas le plus athlétique, je ne suis pas non plus le plus intelligent, mais j'ai confiance en moi»

«C’est là qu’il a puisé sa force et son courage pour réussir dans la vie. Michel s’est construit une mentalité de compétiteur et a toujours besoin de repousser ses limites. Grand travailleur, il recherche pourtant la reconnaissance.»

Il a sillonné la Suisse de long en large pour ses expériences en terrain «hostile» (même les montagnes suisses peuvent être hostiles, si, si!), et il a créé son propre site internet pour vendre du matos d'aventure, Swiss Wildness . Sur celui-ci, l'on peut se procurer des lampes frontales, un chargeur solaire, et même un bob «camouflage» (la base).

Dans le lot des rivaux qui sont prêts à tout pour remporter le titre de l'aventurier le plus intrépide, l'on trouve Gustin et Michel, deux Vaudois.

Cette année, «la Tribu Maudite» verra 22 naufragés vivre les expériences les plus éprouvantes sur une île aux Philippines. Chacun devra faire preuve des plus fines stratégies pour espérer remporter le butin, soit 100 000 euros.

C'est la rentrée! Et non, pas celle des classes, avec ses pots de colle ou ses heures de colle. Mais bien celle de la télé-réalité en mode «survivor», celle qui a le don de nous faire jubiler devant des gens qui s'engueulent en construisant un radeau ou en bouffant des vers gluants: Koh-Lanta.

Ce film n'est pas encore sorti qu'il est déjà devenu un mème

We Live In Time, ou l'Amour au présent, est une comédie romantique prévue pour janvier 2025. Or, le film fait déjà parler de lui pour une image promo devenue virale.

Avec son histoire d'amour où s'entremêlent passé, présent et futur, We Live in Time (L'Amour au présent en français) s'annonce comme un excellent film à voir. Portée par Andrew Garfield et Florence Pugh, cette comédie romantique est produite par le prestigieux studio A24, connu pour être un aimant à Oscars. Le film est prévu le 5 janvier dans nos contrées.