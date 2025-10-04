Nintendo a remis au goût du jour deux jeux Super Mario mythiques sur Switch 2. Image: montage

Les fans de Super Mario vont adorer

Ce n'est pas 1, mais 2 Super Mario Galaxy qui ressortent en HD sur la console Switch 2. Si la magie opère toujours et les améliorations sont réelles, leur prix commun et la pauvreté des bonus nous a déçus.



Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Lorsque le nom Super Mario Galaxy est prononcé, une forme de respect quasi religieux s’installe chez les amateurs de plateforme.

Considérés non pas comme de simples jeux, mais comme des monuments du design et de la créativité, ces deux titres ont défini une ère pour Nintendo.

Et ça fait 40 ans que ça dure L'incroyable histoire du jeu qui a tout changé

Aujourd’hui, ils reviennent dans une compilation très attendue sur Nintendo Switch 2, en promettant de faire briller à nouveau ces étoiles de mille feux.

J’ai pu parcourir ces galaxies remasterisées en avant-première, et si la magie reste une constante universelle, la manière de la présenter en 2025 soulève des questions bien terrestres, notamment celle de son prix de 70 francs.

Voici mon test vidéo sur Mario Galaxy 1 & 2 HD, vous retrouverez plus bas une retranscription de mon avis.

Une bande-annonce vitaminée pour cette double sortie 👇 Vidéo: youtube

Un héritage intemporel

Avant d’analyser cette version Switch 2, il faut comprendre pourquoi ces jeux sont sacrés. En 2007, Super Mario Galaxy fut une déflagration.

Après un Super Mario Sunshine qui divisait par son orientation «monde ouvert» et son accessoire (le J.E.T.), Nintendo est revenu à une structure plus directe, mais avec une idée qui a tout changé.

À savoir, faire de la gravité le cœur du gameplay. Chaque niveau devient une constellation de micro-planètes, de structures défiant la physique où le sol se dérobe sous nos pieds pour devenir un mur, puis un plafond. Cette maîtrise du level design est portée par une direction artistique céleste et une bande-son orchestrale inoubliable.

Puis, en 2010 débarque Super Mario Galaxy 2. Souvent décrit non pas comme une suite, mais comme une version «parfaite» du premier, il est une leçon de game design. Plus exigeant, plus dense, il ne laisse aucun répit et enchaîne les bonnes idées.

Yoshi est également de la partie. Image: youtube

L’arrivée de Yoshi et de ses transformations a encore enrichi une formule qui semblait déjà indépassable. Galaxy 2 est un feu d’artifice de créativité pure, un jeu qui ne cesse de surprendre, encore aujourd’hui. C’est sur cet héritage que se bâtit la compilation qui nous arrive le 2 octobre.

Sur le plan technique, la promesse est tenue et c’est une bonne surprise! Le passage à une résolution HD (1080p en mode TV, 720p en portable) offre un confort visuel exceptionnel. Mais la véritable star, c’est le framerate à 60 images par seconde, d’une stabilité quasi parfaite.

Les textures ont été affinées, les modèles 3D lissés et les effets de lumière subtilement modernisés. Le résultat est superbe et respectueux de l’œuvre originale. C’est Super Mario Galaxy 2 qui tire le plus grand profit de cette mise à niveau. Ses mondes, déjà plus colorés et complexes à l’époque, explosent à l’écran dans un éclat cristallin.

Le gameplay est basé sur les effets de gravité. Image: youtube

La bande-son, quant à elle, bénéficie d’un mixage audio plus ample qui rend hommage à la majesté des compositions orchestrales. Chaque envolée de violons en traversant une galaxie donne toujours autant de frissons.

L’épineuse question des contrôles

Le cœur du jeu est intact, mais la transition de la Wiimote vers les Joy-Cons n’est pas sans friction. Le pointeur de la Wiimote offrait une visée naturelle pour ramasser les fragments d’étoiles, tandis que la secousse pour l’attaque tourbillon était devenue un réflexe. Sur Switch, plusieurs options s’offrent aux joueurs:

Joy-Cons détachés: On retrouve une sensation proche de l’originale, avec le gyroscope pour viser et une secousse pour tournoyer. C’est l’option la plus fidèle.

On retrouve une sensation proche de l’originale, avec le gyroscope pour viser et une secousse pour tournoyer. C’est l’option la plus fidèle. Mode portable ou Manette Pro: La visée gyroscopique reste possible, mais une pression sur une gâchette permet aussi de viser. L’attaque tourbillon est assignée à une touche. Pour les fragments, un «aimant» automatique les attire vers Mario.

C’est sur ce dernier point que le bât blesse légèrement. Cette automatisation du ramassage et la perte du pointeur direct rendent certaines actions moins intentionnelles.

De plus, une certaine rigidité se fait sentir dans les déplacements fins, une micro-latence qui n’existait pas avec la fluidité du couple Nunchuk/Wiimote. Rien qui ne vienne gâcher le plaisir, mais les puristes qui connaissent chaque planète par cœur sentiront une différence, un feeling légèrement moins organique, particulièrement dans les niveaux les plus difficiles où la précision est reine.

Un prix misérable

C’est ici que l’on touche au point le plus décevant de cette compilation. Vendue au prix fort de 70 francs, l’offre est d’un minimalisme désarmant. Les deux jeux sont simplement posés là, sur le menu de la Switch, via deux icônes distinctes.

Il n’y a aucune interface unifiée, aucun menu de célébration, aucun bonus. Où sont les galeries d’artworks? Le lecteur musical pour écouter ces thèmes légendaires? Les interviews de développeurs ou les documentaires sur la création de ces chefs-d’œuvre? Rien.

Cette absence totale de contenu «musée» est difficilement pardonnable pour une réédition de ce calibre et à ce prix. On a l’impression d’acheter deux portages vendus en pack, et non une véritable édition «héritage».

Pour les joueurs ayant déjà acheté la compilation Super Mario 3D All-Stars en 2020, qui incluait déjà Galaxy 1, la pilule est encore plus difficile à avaler. Payer 70 francs pour Galaxy 2 et une mise à jour visuelle globale semble excessif, et témoigne d’un certain manque de considération de la part de Nintendo envers ses fans.

Faut-il repartir vers les étoiles?

Relire les critiques de l’époque est une chose, mais constater que leur pertinence est restée intacte en est une autre. Super Mario Galaxy et sa suite sont deux des plus grands jeux jamais créés.

Leur génie du design, leur créativité et leur capacité à émerveiller n’ont pas pris une ride. Ce remaster leur a offert l’écrin visuel qu’ils méritaient, avec une fluidité irréprochable qui sublime l’action.

Si vous n’avez jamais touché à ces titres, l’achat est une évidence absolue. Vous vous apprêtez à découvrir le pinacle du jeu de plates-formes 3D.

Pour les vétérans, le plaisir de la redécouverte en HD est immense, mais il faudra accepter d’avaler une pilule tarifaire amère en échange de ce voyage nostalgique.

Malgré tout, une fois que Mario s’envole pour la première fois et que la musique de la galaxie de l’Œuf retentit, on oublie tout… ou presque.

Ma note: Un 9/10

+ Deux chefs-d’œuvre intemporels réunis

+ Une refonte visuelle HD magnifique et un 60 FPS constant qui change tout

+ Super Mario Galaxy 2 est plus beau que jamais et enfin accessible sur une console moderne

+ La bande-son orchestrale, toujours aussi exceptionnelle

+ Le plaisir du jeu et la créativité sont toujours au sommet

- Le prix de 70 francs très difficile à justifier

- Un packaging paresseux: aucune interface unifiée, aucun bonus, aucun effort de célébration

- Les contrôles, bien que très bons, n’égalent pas la symbiose parfaite de la Wiimote pour les puristes

- Un sentiment amer pour ceux qui possèdent déjà 3D All-Stars



JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Et sinon, dans la «vraie vie»:

Ces célébrités suisses participent à Shaolin Challenge 1 / 10 Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission Shaolin Challenge Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.