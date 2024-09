Les entreprises européennes font face à de nouvelles difficultés en Chine Getty Images AsiaPac

Les entreprises européennes sont sous pression en Chine

Absence d'accès au marché, contrôle idéologique: les entreprises européennes font face à de nouvelles difficultés en Chine. Pékin et le régime poussent le secteur privé à se soumettre au Parti communiste.

Fabian Kretschmer, Séoul / ch media

Jens Eskelund ne manque vraiment pas de conseils. Dans un document de position, le président de la Chambre de commerce européenne à Pékin a présenté plus de 1000 recommandations.

«Maintenant, il est venu le moment des actes» Jens Eskelund

La question cruciale n'est pas ce qu'il faudrait faire pour améliorer le climat des affaires en Chine pour les entreprises internationales, mais si la direction chinoise le souhaite politiquement.

Président de la Chambre de commerce de l'Union européenne, ici en Chine, Jens Eskelund. Keystone

Un aperçu de la situation actuelle: au deuxième trimestre de cette année, la deuxième plus grande économie mondiale a connu une croissance de 4,7%. Ce qui peut sembler beaucoup, représente toutefois une forte décélération par rapport aux années de boom économique en Chine. De plus, la croissance du produit intérieur brut (PIB) doit être considérée comme une estimation approximative en raison du manque de transparence notoire du système. En réalité, le pays fait face à de graves problèmes: une dette massive des gouvernements locaux, une crise immobilière persistante et un taux élevé de chômage chez les jeunes.

Surtout intéressé par un Etat fort

Les représentants économiques européens et les économistes chinois demandent que le pays poursuive le cours de réformes entamé dans les années 1980. Il faudrait davantage de pragmatisme que d'idéologie, un accent sur l'ouverture plutôt que sur la sécurité nationale. Et surtout, les ménages chinois devraient être renforcés.

En effet, ils possèdent une part du gâteau de la prospérité beaucoup trop petite par rapport au produit intérieur brut. Un fait qui se traduit par un record historique: dans aucun autre grand pays le niveau de consommation des ménages privés n'est aussi bas qu'en Chine.

Cependant, les économistes ayant une perspective politique soutiennent que le président Xi Jinping est avant tout intéressé par un Etat puissant. Une prospérité large pour la population pourrait susciter des besoins qui, aux yeux de Pékin, sont indésirables, tels que la demande de participation politique.

Il est clair que la Chine renforce actuellement ses capacités de production, et souhaite sortir de la crise économique par l'exportation, malgré les surcapacités massives et les marges bénéficiaires très faibles. Cela se voit particulièrement dans les chiffres commerciaux récents avec l'Allemagne: alors que les exportations chinoises ont augmenté de 21,3% en août, les importations chinoises en provenance d'Allemagne ont chuté de 17%. Avec la plupart de ses autres partenaires commerciaux européens, la Chine affiche également un excédent massif.

Plein de produits contrefaits étrangers

Le président de la Chambre de commerce de l'UE, Eskelund, se montre fatigué par toutes les promesses répétées du gouvernement chinois, qui sont souvent restées non tenues. Les accès au marché que la Chine avait promis lors de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 demeurent toujours fermés.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, bien qu'il existe une législation solide, son application est inégale. Ainsi, les plateformes en ligne chinoises et, dans une certaine mesure, les centres commerciaux sont remplis de produits contrefaits étrangers. Parallèlement, il devient de plus en plus difficile d’obtenir une image précise de l'état de l'économie chinoise.

Depuis des années, on observe une tendance à ne plus publier les statistiques ou à faire taire les économistes plus ou moins critiques. Le président Eskelund a cette semaine exprimé de manière plus franche que jamais la pression énorme subie par les représentants économiques étrangers:

«Avant les réunions avec les représentants du gouvernement, on nous dit parfois que certains sujets de discussion sont tabous. Et on nous demande de plus en plus souvent de soumettre nos discours à l'avance et de diffuser une énergie positive.» Jens Eskelund

Et d'enchaîner: «Bien sûr, nous aimons être positifs, mais il y a aussi des sujets sur lesquels nous devons pouvoir exprimer les choses comme nous les voyons.»

Néanmoins, le problème politique central ne peut souvent être exprimé ouvertement que par des observateurs extérieurs.

L'un d'eux est le spécialiste économique américain David Hoffman, qui a travaillé comme développeur commercial en Chine pendant plus de 30 ans. Son regard actuel sur la trajectoire de la République populaire est sceptique:

«Nous sommes clairement en route vers une économie de plus en plus planifiée, voire entièrement planifiée, qui pourrait éventuellement inclure une certaine nationalisation.» David Hoffman

L'expert pense que «l'Etat prendra le contrôle des grands promoteurs immobiliers, des capital-risqueurs et des sociétés par actions», craignant que la suite donnée à l'économie chinoise sera «sous contrôle étatique, voire en propriété d'Etat».

Dans les secteurs clés, l'Etat détermine déjà les règles

La vision est pessimiste, mais elle est soutenue par des indices. Actuellement, les entreprises privées en Chine ne peuvent prospérer que si elles démontrent leur loyauté envers le Parti communiste et se soumettent aux intérêts nationaux. Et bien que certains marchés de consommation en Chine restent relativement ouverts, l'Etat a déjà établi les règles du jeu dans les secteurs clés.

En ce sens, il est juste de dire, comme le pense David Hoffman: «Les opportunités pour les entreprises occidentales en Chine sont étroitement liées aux difficultés du secteur privé».