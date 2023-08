Le géant de l'immobilier chinois Evergrande en faillite aux Etats-Unis

Pékin a récemment cherché à soutenir l'industrie en réduisant les taux d'intérêt, en allégeant les formalités administratives et en offrant davantage de prêts aux promoteurs. (jch)

Comme le rapporte The Guardian , le secteur immobilier chinois reste dans la tourmente, les grands promoteurs ne parvenant pas à achever leurs projets immobiliers, ce qui a déclenché des protestations et des boycotts hypothécaires de la part des acquéreurs de logements.

Le mois dernier, Evergrande a toutefois affiché une perte combinée de 81 milliards de dollars (71,2 milliards de francs) pour 2021 et 2022, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la viabilité du plan de restructuration de la dette.

En 2021, l'entreprise, qui était autrefois le premier promoteur immobilier de Chine, s'est retrouvé aux prises avec un passif de plus de 300 milliards de dollars, alors que les pouvoirs publics renforçaient leur contrôle sur le secteur immobilier. Sa crise de liquidité en a rapidement fait un symbole des difficultés du secteur.

Le groupe chinois Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde et le symbole de la crise immobilière du pays, s'est placé vendredi sous la protection de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal américain.

La crise de liquidité du groupe Evergrande en a fait un symbole des difficultés du secteur en Chine et à l'international.

