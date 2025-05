Saint-Moritz est la commune la plus onéreuse de Suisse pour l'immobilier de luxe. Image: Shutterstock

Voici les communes suisses les plus chères pour l'immobilier de luxe

UBS a dévoilé son classement des communes helvétiques les plus en vue pour l'immobilier de luxe. Le prix au mètre carré peut y monter jusqu'à 100 000 francs.

A Saint-Moritz, le prix au mètre carré pour un bien immobilier de luxe démarre aux alentours de 43 000 francs, ce qui en fait la commune la plus onéreuse de Suisse. Talonnée par Gstaad et Verbier, la commune grisonne a défendu une fois de plus sa première place, selon un classement publié jeudi par UBS. La dynamique d'augmentation des prix a toutefois ralenti dans le secteur en 2024, pour la deuxième année consécutive.

En 2024, l'augmentation annuelle des prix pour les logements de luxe a été divisée par deux, se limitant en moyenne à 1,2%. Cette progression a surtout été portée par les appartements en copropriété, dont les prix ont augmenté en moyenne de 3%, tandis que ceux des maisons individuelles ont quasiment stagné.

Les prix des logements de luxe ont moins augmenté que ceux du marché global des logements en propriété, qui ont enregistré une hausse moyenne de 3,2% sur la même période, précisent les auteurs de l'étude. Les causes de l'affaiblissement de la dynamique ne sont pas à chercher du côté de la demande, soutenue en 2024 par la forte baisse des taux d'intérêt et la performance des marchés boursiers, mais plutôt par les hausses exagérées des années précédentes.

En effet, le niveau actuel des prix se situe désormais 27% au-dessus de celui de 2019. La région de Zoug a enregistré la plus forte progression, avec plus de 40% d'augmentation sur la même période. Autour du lac de Zurich, les prix ont bondi de 30 à 40%. En revanche, autour du lac Léman et au Tessin, la hausse s'est limitée à moins de 20% entre 2019 et 2024.

Jusqu'à 100 000 francs le mètre carré

Pour un logement de luxe à Gstaad, le prix au mètre carré démarre à 39 000 francs, tandis qu'à Verbier, l'offre débute aux alentours de 36 000. Selon la situation et les caractéristiques du bien, le prix au mètre carré peut même monter dans ces communes à 50 000, voire même 100 000 francs dans de rares cas.

En dehors de ces régions montagneuses, les biens les plus coûteux se situent à Cologny, sur les bords du lac Léman, à près de 36 000 francs le mètre carré. D'autres communes proches de Genève, où l'on trouve une forte proportion d'habitations de luxe, affichent généralement des prix à partir de 25 000 francs le mètre carré.

Les prix les plus élevés sur les bords du lac de Zurich sont relevés à Küsnacht, avec environ 32 000 francs le mètre carré, tandis que dans d'autres communes, les propriétés de luxe commencent à quelque 28 000 francs le mètre carré.

Quatre communes suisses dans le top 10 mondial

Plusieurs facteurs freinent le nombre d'acheteurs potentiels. Outre le niveau élevé des prix, la force du franc renchérit les biens immobiliers de luxe pour les acquéreurs étrangers, explique la banque. Dans la région de Zoug, la seule à souffrir d'une évolution négative, les prix au mètre carré ont diminué de 2% en 2024, illustrant la remise en question du niveau des prix.

En outre, «les turbulences boursières et les prévisions modestes pour l'économie suisse cette année ne laissent entrevoir que peu d'impulsions pour la demande intérieure». Dans le même temps, le marché immobilier de luxe devrait continuer à profiter de sa réputation de valeur refuge.

Pour cette raison, les économistes d'UBS tablent sur une nouvelle année de consolidation en 2025, avec une hausse des prix tout aussi modérée que pour l'année écoulé. Cela n'empêchera pas la Suisse de rester une des destinations les plus onéreuses dans le monde pour l'immobilier de luxe, avec quatre communes helvétiques dans le top 10 mondial. Saint Moritz arrive ainsi juste derrière Aspen et Monaco. (jzs/ats)