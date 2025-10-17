Accident ou meurtre? Le fils du fondateur de Mango au coeur des soupçons

La mort d'Isak Andic, ici en 2011 en compagnie de Kate Moss et de Terry Richardson, a suscité un vif émoi dans le monde des affaires et l'industrie de la mode. WireImage

Près d’un an après la mort du fondateur de Mango, la police catalane privilégie désormais la piste d’un homicide. L’enquête se concentre sur son fils, Jonathan Andic, seul témoin du drame survenu lors d’une randonnée près de Barcelone, selon la presse espagnole.

Chute accidentelle ou meurtre? La police catalane a confirmé vendredi poursuivre son enquête sur la mort il y a près d'un an du fondateur de Mango, initialement considérée comme accidentelle mais aujourd'hui centrée sur l'hypothèse d'un homicide commis par son fils, selon la presse espagnole.

Isak Andic, âgé de 71 ans, qui avait créé de toutes pièces l'une des plus grandes marques de mode, comptant environ 2850 magasins dans le monde, a fait une chute mortelle le 14 décembre dernier pendant qu'il faisait de la randonnée avec son fils aîné Jonathan dans les environs de Barcelone (nord-est).

Sa mort avait provoqué une grande émotion dans le monde des affaires.

La police catalane a désormais requalifié son enquête en possible homicide et concentre ses investigations sur son fils Jonathan Andic, écrit le quotidien El País, qui cite «diverses sources proches de l'instruction». Celui-ci reste présumé innocent.

La police catalane a de son côté confirmé à l'AFP que l'enquête était toujours en cours, sans toutefois en préciser les motifs. «D'un point de vue procédural, aucune personne en particulier n'a été visée, ni n'est visée (directement) à ce stade», a de son côté assuré à l'AFP le Tribunal supérieur de justice de Catalogne.

Selon El País, Jonathan, qui était la seule personne à avoir été en compagnie de son père au moment de sa mort, a été interrogé à deux reprises et ses déclarations ont mis au jour des «contradictions» alimentant les soupçons. D'après le journal, un autre témoin, Estefanía Knuth, une golfeuse professionnelle compagne de la victime, a décrit à la police les mauvaises relations entre père et fils.

Jonathan était la seule personne en compagnie de son père au moment de sa mort. image: MANGO

Le fils soupçonné

Interrogée par El País, la famille s'est dite confiante dans le fait que «ce processus se terminera(it) le plus rapidement possible et prouvera(it) l'innocence de Jonathan Andic». Sollicité par l'AFP, le groupe Mango n'avait pas répondu en début d'après-midi.

Né en 1953 dans une famille juive à Istanbul, en Turquie, Isak Andic avait émigré à l'adolescence en Espagne avec sa famille, avant d'ouvrir en 1984 une première boutique Mango sur le Paseo de Gracia, une célèbre artère commerçante de Barcelone, avec l'aide de son frère aîné Nahman.

Isak Andic et Katie Holmes lors d'un dîner d’inauguration avec Mango.

Sa marque s'est rapidement étendue à travers l'Espagne et est devenue l'un des principaux groupes de mode au niveau mondial. L'entreprise compte plus de 16 400 employés, selon son site internet.

En décembre 2023, Isak Andic avait ouvert le capital de Mango, une première, en en cédant 5% à Toni Ruiz, l'actuel président du conseil d'administration. Porté par le succès de son groupe, Isak Andic était au moment de sa mort fin 2024 l'une des personnes les plus riches d'Espagne, avec une fortune évaluée par Forbes à 4,5 milliards de dollars.

L'homme d'affaires hispano-turc a reçu en février à titre posthume la Médaille d'Or de Catalogne, la plus haute distinction honorifique décernée par le gouvernement catalan. Il avait été fait Chevalier de la Légion d'Honneur en 2018.

Son fils Jonathan avait, pour sa part, rejoint le groupe familial en 2005, avant d'occuper plusieurs postes de direction, jusqu'à être nommé actuel vice-président du conseil d'administration de Mango. Dans une vidéo diffusée en avril 2023 par le géant du prêt-à-porter, ce dernier assurait: «Si vous savez clairement où vous voulez aller et que vous avancez toujours, vous finirez par atteindre vos objectifs». (mbr/ats)