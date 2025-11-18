Bonne nouvelle pour les employés des stations-services (image d'archives). Image: KEYSTONE

Hausse des salaires pour ces 14 000 travailleurs en Suisse

Les employés des stations-services suisses vont bénéficier d'une nouvelle CCT l'an prochain. Une augmentation des salaires minimaux est prévue.

Les employés des magasins des stations-services bénéficieront d'une nouvelle Convention collective de travail (CCT) dès l'an prochain. Le nouveau texte, déclaré de force obligatoire pour toute la Suisse, prévoit notamment une hausse des salaires minimaux et une meilleure planification du travail.

Les salaires minimaux seront progressivement augmentés de 120 francs dans tout le pays d'ici 2028, à raison de 40 francs par année, indiquent mardi l'Association de shops de stations-service suisse (AESS), les syndicats Unia, Syna et la Société suisse des employés de commerce (SEC suisse) dans un communiqué commun.

La nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Elle concernera au total environ 14 000 employés, a précisé la SEC suisse. Il n'existe pas de salaire minimal uniforme, la CCT est divisée par régions.

Horaires d'ouverture «particulièrement longs»

Dès le 1er janvier, au Tessin, le salaire minimum des employés n'ayant pas effectué d'apprentissage sera de 3690 francs brut par mois (avec 13e), le plus bas de Suisse. Dans les cantons du Valais, du Jura, des Grisons, de Schaffhouse et de Thurgovie, il se montera à 3810 francs. Dans le reste de la Suisse, il sera de 3910 francs par mois.

Les partenaires sociaux ont également tenu à améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle «dans une branche où les horaires d'ouverture sont particulièrement longs». Les plans de travail doivent désormais être communiqués trois semaines à l'avance et la durée minimale d'une période de travail a été fixée à deux heures.

La nouvelle CCT offre par ailleurs aux personnes employées à faible temps partiel une plus grande flexibilité dans la planification de leurs horaires de travail. Les collaborateurs pourront par ailleurs suivre jusqu'à cinq jours de formation continue payés par année, afin d'«améliorer leur employabilité». (jzs/ats)