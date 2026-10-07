C'est la plus grande collaboration internationale en matière de marques de Nestlé. Image: Nestlé

Nestlé réalise un gros coup avec la NBA

Le géant suisse et la ligue américaine de basket annoncent une nouvelle collaboration. Trois marques du groupe deviendront partenaires officiels.

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Nestlé a conclu ce mercredi sa plus grande collaboration internationale en matière de marques avec la signature d'un partenariat marketing de plusieurs années avec la NBA.

L'accord entrera en vigueur dès le 1er janvier 2027 et concerne 21 marchés répartis sur quatre continents. Les marques Milo, Nescau et Nesquik deviendront ainsi partenaires officiels de la prestigieuse ligue de basket-ball.

La collaboration vise notamment à encourager la pratique du basket chez les jeunes. Des actions seront menées dans le cadre de plusieurs programmes de développement de la NBA.

Des opérations commerciales sont aussi prévues. Elles comprendront notamment des promotions sur les emballages avec l'image de marque de la NBA. Les consommateurs pourront également tenter de gagner des billets pour des matchs, des produits dérivés et d'autres lots.

Ce partenariat sera déployé dans 21 pays comme la France, les Etats-Unis ou encore l'Espagne. Mais la Suisse reste malheureusement sur la touche. (jzs avec comm)