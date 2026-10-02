assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Sport
Football

FC Sion, le futur stade Cervin Coliseum promet d'être fou

So etwas hat die Schweiz noch nicht gesehen. Das «Cervin Coliseum» soll die neue Heimat des FC Sion sein. Der Klub hat am Freitag bekanntgegeben, dass er das Stadionprojekt bei der Stadt Sitten und de ...
Le projet du futur stade de Sion, le «Cervin Coliseum», avec ses montagnes russes autour.Image: christian constantin sa

Le FC Sion veut s'offrir un bijou

Le projet du «Cervin Coliseum», future arène du club sédunois, a été déposé ce vendredi auprès de la ville et du canton du Valais. On n'a jamais vu une enceinte pareille dans notre pays.
02.10.2026, 18:5502.10.2026, 18:55
Ralf Meile
Ralf Meile

Dans quelques mois, Christian Constantin fêtera ses 70 ans. Avec le nouveau stade du FC Sion, le richissime architecte et propriétaire du club pourrait ériger un monument à sa gloire qui établirait de nouveaux standards dans le football suisse.

Vendredi, le club de Super League a annoncé avoir soumis son projet de stade «Sion 2030» aux autorités cantonales et municipales compétentes. Selon les plans actuels, la nouvelle enceinte pourrait remplacer en 2033 le vétuste stade de Tourbillon. Et même posséder... des montagnes russes!

Le projet du nouveau stade, en vidéo

Vidéo: youtube/Christian Constantin SA

Constantin a baptisé le nouveau projet «Cervin Coliseum», soit le Colisée du Cervin. A l’image des deux monuments emblématiques de Zermatt et de Rome, le nouveau stade doit un jour devenir le joyau de la ville de Sion. Il devrait pouvoir accueillir 21 000 personnes lors des matchs de football et 33 000 lors des concerts.

L’une de ses caractéristiques sera son toit, qui pourra être fermé en fonction des conditions météorologiques. Un système permettant de recouvrir la pelouse naturelle d’un sol dur en quelques heures est également prévu. Car le stade ne doit pas seulement accueillir du football: Constantin imagine environ 100 autres événements par an. Grâce au toit rétractable, des manifestations de tennis, de hockey sur glace ou de sports de combat seraient également possibles.

Das «Cervin Coliseum» soll die neue Heimat des FC Sion sein. Der Klub hat am Freitag bekanntgegeben, dass er das Stadionprojekt bei der Stadt und dem Kanton Wallis eingereicht hat.
Les concerts devraient pouvoir accueillir plus de 30 000 personnes.Image: christian constantin SA

Pour les concerts, une scène fixe est prévue, raison pour laquelle il n’y aura que peu de spectateurs derrière l’un des buts lors des matchs de football. «Cette utilisation intensive est déterminante pour garantir la viabilité économique du projet à long terme», peut-on lire dans la brochure du projet.

Cela passe également par l’intégration dans le stade d’un hôtel d’environ 80 chambres. Les images de synthèse du projet, dont le coût devrait avoisiner 450 millions de francs, montrent en outre des montagnes russes faisant le tour du bâtiment. Celles-ci doivent attirer des visiteurs même lorsqu’aucun événement n’a lieu. L’objectif est de faire de l’arène une destination de loisirs ouverte toute l’année.

Das «Cervin Coliseum» soll die neue Heimat des FC Sion sein. Der Klub hat am Freitag bekanntgegeben, dass er das Stadionprojekt bei der Stadt und dem Kanton Wallis eingereicht hat
La scène, derrière l'un des goals, remplace une tribune même pendant les matchs.Image: christian constantin sa

La balle est désormais dans le camp des autorités pour la suite des démarches. Le FC Sion espère pouvoir mettre le projet à l’enquête publique à la mi-2027. Reste à savoir si le «Cervin Coliseum» verra finalement le jour avec toutes les caractéristiques prévues. Tout en bas du site internet du projet figure cet avertissement: «Contenus non contractuels».

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Ronaldo a raté l&#039;occasion de faire taire ses détracteurs
Ronaldo a raté l'occasion de faire taire ses détracteurs
de Catarina Martins
La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne
La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne
de Raphael Gutzwiller, Céline Feller
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo
«Une trahison» : ce qui aurait provoqué le départ de Ronaldo
de Nils Kögler
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
Le foot suisse s’est levé trop tard contre Infantino
de Etienne Wuillemin
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
C’est la tuile pour la nouvelle pépite du basket suisse
de Romuald Cachod
Un grand espoir du hockey suisse plombé par son agent
Un grand espoir du hockey suisse plombé par son agent
de Klaus Zaugg
«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
«Un péché capital»: un célèbre média portugais dézingue Ronaldo
de Yoann Graber
J’ai vécu l’un des hymnes les plus impressionnants du foot avec des Suisses
J’ai vécu l’un des hymnes les plus impressionnants du foot avec des Suisses
de Bastien Trottet
La Nati de hockey va vivre l’enfer
La Nati de hockey va vivre l’enfer
de Julien Caloz
Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser
Les JO 2032 font déjà beaucoup jaser
de Carola Frantzen
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
de Yoann Graber
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
de Julien Caloz
La Nati a déjoué un sacré traquenard
La Nati a déjoué un sacré traquenard
de Romuald Cachod
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
de Klaus Zaugg
On a testé l&#039;entraînement qui fait suer les champions
On a testé l'entraînement qui fait suer les champions
de Jérémie Crausaz
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
1
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
de Romuald Cachod
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
de Julien Caloz
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
de Julien Caloz
Pourquoi les Suisses adorent courir
1
Pourquoi les Suisses adorent courir
de Niclas Zettergren
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l&#039;Allemagne a un parcours fou
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l'Allemagne a un parcours fou
de Niklas Helbling
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
5
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
2
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Guy Parmelin pouvait «English understand»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Il n’y aura pas de Mondiaux de ski en 2028
Le nouveau président de la FIS, Alexander Ospelt, a dressé un bilan financier alarmant jeudi lors de la réunion du Conseil à Genève. L’idée de Championnats du monde en 2028 a toutefois été rejetée.
Les bilans de la FIS affichent actuellement un déficit structurel de plusieurs millions. Selon les chiffres présentés jeudi à Genève lors de la réunion du Conseil, la FIS reste certes sans dette et solvable, mais ses fonds propres ont chuté de près de 50%.
L’article