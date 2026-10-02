Le projet du futur stade de Sion, le «Cervin Coliseum», avec ses montagnes russes autour. Image: christian constantin sa

Le FC Sion veut s'offrir un bijou

Le projet du «Cervin Coliseum», future arène du club sédunois, a été déposé ce vendredi auprès de la ville et du canton du Valais. On n'a jamais vu une enceinte pareille dans notre pays.

Ralf Meile Suivez-moi

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Dans quelques mois, Christian Constantin fêtera ses 70 ans. Avec le nouveau stade du FC Sion, le richissime architecte et propriétaire du club pourrait ériger un monument à sa gloire qui établirait de nouveaux standards dans le football suisse.

Vendredi, le club de Super League a annoncé avoir soumis son projet de stade «Sion 2030» aux autorités cantonales et municipales compétentes. Selon les plans actuels, la nouvelle enceinte pourrait remplacer en 2033 le vétuste stade de Tourbillon. Et même posséder... des montagnes russes!

Le projet du nouveau stade, en vidéo Vidéo: youtube/Christian Constantin SA

Constantin a baptisé le nouveau projet «Cervin Coliseum», soit le Colisée du Cervin. A l’image des deux monuments emblématiques de Zermatt et de Rome, le nouveau stade doit un jour devenir le joyau de la ville de Sion. Il devrait pouvoir accueillir 21 000 personnes lors des matchs de football et 33 000 lors des concerts.

L’une de ses caractéristiques sera son toit, qui pourra être fermé en fonction des conditions météorologiques. Un système permettant de recouvrir la pelouse naturelle d’un sol dur en quelques heures est également prévu. Car le stade ne doit pas seulement accueillir du football: Constantin imagine environ 100 autres événements par an. Grâce au toit rétractable, des manifestations de tennis, de hockey sur glace ou de sports de combat seraient également possibles.

Les concerts devraient pouvoir accueillir plus de 30 000 personnes. Image: christian constantin SA

Pour les concerts, une scène fixe est prévue, raison pour laquelle il n’y aura que peu de spectateurs derrière l’un des buts lors des matchs de football. «Cette utilisation intensive est déterminante pour garantir la viabilité économique du projet à long terme», peut-on lire dans la brochure du projet.

Cela passe également par l’intégration dans le stade d’un hôtel d’environ 80 chambres. Les images de synthèse du projet, dont le coût devrait avoisiner 450 millions de francs, montrent en outre des montagnes russes faisant le tour du bâtiment. Celles-ci doivent attirer des visiteurs même lorsqu’aucun événement n’a lieu. L’objectif est de faire de l’arène une destination de loisirs ouverte toute l’année.

La scène, derrière l'un des goals, remplace une tribune même pendant les matchs. Image: christian constantin sa

La balle est désormais dans le camp des autorités pour la suite des démarches. Le FC Sion espère pouvoir mettre le projet à l’enquête publique à la mi-2027. Reste à savoir si le «Cervin Coliseum» verra finalement le jour avec toutes les caractéristiques prévues. Tout en bas du site internet du projet figure cet avertissement: «Contenus non contractuels».

Adaptation en français: Yoann Graber