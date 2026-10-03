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La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey sur glace

La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey

Il n’y a plus de représentant suisse à la Fédération internationale de hockey sur glace. La faute à une décision de Swiss Ice Hockey qui s’apparente à une énorme erreur.
03.10.2026, 12:0803.10.2026, 12:18
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Par la plus grande bourde de son histoire, le hockey suisse s’est privé de presque toute influence sur la scène internationale.

Le Conseil de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) est l’organe qui gouverne le hockey mondial. La Suisse y a presque toujours occupé un siège et y est présente sans interruption depuis 1986. De 1994 à 2021, René Fasel en a même assuré la présidence.

Après le départ de Fasel, Raëto Raffainer avait été élu pour perpétuer la présence suisse au sein de l’instance. Vendredi, lors du congrès à Tenerife, il aurait été réélu sans difficulté, très probablement même au poste de vice-président.

ARCHIVBILD --- ZUR WAHL VON RAETO RAFFAINER IN DEN IIHF COUNCIL ALS VERTRETER VON SWISS ICE HOCKEY STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Raeto Raffainer, Neuer Chief Sport Officer des SC ...
Raëto Raffainer.image: Keystone

C’est là qu’intervient la plus grande bourde de l’histoire du hockey suisse. Les candidats à l’élection sont proposés par les fédérations nationales. Soit, dans notre cas, par le conseil d’administration de Swiss Ice Hockey. Cette instance a écarté Raëto Raffainer, 44 ans, pour lui préférer Peter Zahner, 65 ans.

L’importance de Peter Zahner pour les ZSC Lions, mais aussi pour notre hockey, ne peut être sous-estimée. Sur le plan national, c’est un titan.

ZSC CEO Peter Zahner spricht waehrend der Vorsaison Medienkonferenz der ZSC Lions am Freitag, 4 September 2026 in der Swiss Life Arena in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Peter Zahner.image: Keystone

A l’approche de la retraite, il voulait couronner sa carrière en intégrant le gouvernement du hockey mondial. Une fois sa vie professionnelle achevée, il aurait ainsi continué à profiter d’un poste prestigieux et de beaux voyages sur les grandes scènes du hockey international.

En tant que membre du conseil d’administration de Swiss Ice Hockey, il a convaincu le bureau de le désigner à la place de Raffainer pour l’élection au Conseil de l’IIHF. Mais vendredi, il a subi un échec retentissant. Il comptait notamment sur le soutien électoral de René Fasel. La proximité de ce dernier avec la Russie et le parfum de soufre qui l’entoure auraient dû l’alerter.

ARCHIVBILD ZUM SDA-INTERVIEW MIT RENE FASEL, AM MITTWOCH, 21. SEPTEMBER 2021 - Portrait of Rene Fasel, President of the International Ice Hockey Federation, IIHF, taken at the headquarters of the IIHF ...
René Fasel.image: Keystone

Quelles sont les conséquences de ce choix désastreux? Le siège de l’IIHF se trouve à Zurich. Mais notre hockey n’y a désormais pratiquement plus aucune influence. Pour la première fois depuis 1986, la Suisse n’a plus de siège au Conseil de la Fédération internationale de hockey sur glace, alors que le directeur général ne possède pas non plus la nationalité suisse. Notre dernier Mohican est le directeur financier, Gion Veraguth. Mais lui aussi partira bientôt à la retraite.

Cette cuisante défaite électorale ne remet nullement en cause le travail bénéfique de Peter Zahner aux ZSC Lions. En revanche, Zahner étant lui-même à l’origine de cette absurdité, il ne peut plus rester au conseil d’administration de Swiss Ice Hockey ni exercer d’autres fonctions au sein de la fédération. Il revient au nouveau président, Marc Lüthi, de lui faire comprendre qu’il est temps de démissionner.

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