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23 enfants ont été enlevés dans un orphelinat au Nigeria

Women mourn the death of a family member following an attack by gunmen in Gari Ya Waye community in Jos North Nigeria, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Samson Omale) Nigeria Attack
Le pays est régulièrement victime d'enlèvements (photo d'archive).Keystone

23 enfants enlevés dans un orphelinat au Nigeria

Le centre du pays a encore été victime d'un enlèvement. Une quinzaine d'enfants ont pu être secourus.
27.04.2026, 16:5827.04.2026, 16:58

Des hommes armés ont enlevé 23 enfants dans un orphelinat dans l'État de Kogi, dans le centre-sud du Nigeria, ont indiqué lundi les autorités. Une quinzaine ont été secourus et huit restent portés disparus.

Le Nigeria est régulièrement frappé par des enlèvements de masse, généralement commis par des bandes criminelles cherchant à obtenir des rançons, ciblant des populations vulnérables dans des zones rurales peu sécurisées.

Des hommes armés tuent plusieurs personnes dans le centre du Nigeria

Les enfants ont été enlevés dans un orphelinat appelé groupe scolaire Dahallukitab, situé dans une zone isolée de la capitale de l'État, Lokoja, tard dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué dans un communiqué Kingsley Fanwo, commissaire à l'Information de l'État de Kogi.

Il a précisé qu'une «réponse rapide et coordonnée» des forces de sécurité avait permis de sauver 15 enfants.

L'épouse du responsable de l'orphelinat a également été enlevée, selon le communiqué. Il a ajouté:

«Des opérations intensives sont en cours pour obtenir la libération des huit victimes restantes et appréhender les auteurs»

Kingsley Fanwo n'a pas répondu dans l'immédiat aux questions relatives à l'âge des enfants.

Selon lui, l'orphelinat «fonctionnait de manière illégale dans un environnement reculé et boisé, sans être enregistré auprès du gouvernement de l'État ni connaissance des autorités compétentes et des services de sécurité».

Le Nigeria est confronté à de multiples conflits, allant d'une insurrection jihadiste de longue date aux bandes criminelles, en passant par des violences entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que des mouvements séparatistes.

Le centre du pays, où se trouve l'État de Kogi, a récemment été le théâtre de plusieurs attaques violentes contre des écoles, certaines attribuées à des groupes jihadistes.

Les frappes américaines au Nigeria ont frappé jihadistes et bandits

En novembre, des centaines d'écoliers avaient été enlevés par des hommes armés dans une école de l'État du Niger voisin, une attaque imputée par des sources sécuritaires à Boko Haram. (ats/afp)

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