«Un plan secret» demande aux entreprises allemandes de se préparer à la guerre

Le commandement de l'armée allemande a élaboré un document classé «secret» pour préparer les entreprises du pays à la guerre.

Felix Leitmeyer / t-online

Un article de

L'Allemagne se prépare à une situation d'urgence. L'armée allemande a élaboré un document de 1000 pages dans sa première version, le «plan opérationnel de l'Allemagne». Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ), il décrit comment le pays devrait agir s'il était directement touché par une guerre.

L'armée allemande met en garde: la Russie pourrait avoir la volonté et la capacité de continuer à avancer vers l'ouest d'ici quatre à cinq ans. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant-colonel Jörn Plischke lors d'une manifestation à la Chambre de commerce de Hambourg, également rapportée par le FAZ. Il s'est appuyé pour cela sur les services de renseignement allemands.

Jörn Plischke, lieutenant-colonel et chef du commandement régional de Hambourg. imago-images

La Russie s'arme massivement. Alors qu'elle produit actuellement 25 chars de combat par mois, l'Allemagne n'en construit que trois par an. L'armée de terre observe déjà une augmentation des survols de drones, des cyberattaques et des actes de sabotage.

L'Allemagne manque de personnel

De manière générale, les infrastructures critiques telles que les ponts, les ports et les réseaux électriques doivent être protégées. Il est par ailleurs clair que si un cas de défense se présente ou si l'on réagit par la dissuasion à une manoeuvre russe sur le flanc est de l'Otan, l'Allemagne deviendra une plaque tournante pour les soldats, les armes, le matériel de guerre et les médicaments.

L'économie en particulier doit s'armer. Selon le rapport, le lieutenant-colonel Plischke demande aux entreprises de se préparer à des scénarios de crise. Elles doivent développer des plans d'urgence, préparer leurs propres générateurs ou éoliennes pour les pannes de courant et sensibiliser davantage leurs employés aux questions de sécurité.

Les plans de l'armée allemande sont très détaillés. Jörn Plischke conseille ainsi aux entreprises de former davantage de chauffeurs de camions. La raison: une grande partie des chauffeurs vient d'Europe de l'Est. Le lieutenant-colonel précise:

«S'il y a la guerre là-bas, où seront ces gens?»

Possibilité pour l'Etat d'intervenir auprès des entreprises

L'Etat dispose de droits étendus en cas de crise. La crise de l'approvisionnement en gaz a déjà montré à quel point la politique peut intervenir rapidement. A l'époque, le gouvernement fédéral avait notamment fait remplir légalement les réservoirs de gaz, nationalisé l'importateur de gaz Uniper et acquis des terminaux GNL flottants.

En cas d'urgence, il serait même possible, selon le rapport, de passer à une économie planifiée, rapporte le FAZ en se référant aux déclarations de Bertram Brossardt, directeur général de l'Association de l'économie bavaroise. L'Etat pourrait en outre distribuer des tickets de rationnement - et même obliger les gens à travailler dans certains secteurs, comme l'approvisionnement en eau ou les entreprises de transport.

Pour les entreprises, la règle est également la suivante: si vous avez aujourd'hui des employés qui travaillent bénévolement dans la protection civile, le THW ou les pompiers, vous en tirerez des avantages plus tard:

«Soutenir cela ne vous coûte que quelques jours par an» Jörn Plischke.

Mais en cas de crise, on a un lien direct avec les personnes qui protègent les personnes et les infrastructures.

Focalisation sur Hambourg en tant que noeud central

Hambourg, où s'est déroulée la manifestation avec le lieutenant-colonel Jörn Plischke, est un carrefour central pour le transport de marchandises et de troupes. Selon le FAZ, le maire de la ville hanséatique, Peter Tschentscher, met en garde:

«En cas d'utilisation militaire de notre infrastructure, le risque de cyberattaques et de sabotage augmente encore une fois considérablement»

Le Sénat de Hambourg a donc créé des postes supplémentaires pour renforcer la protection de la population. Une troisième compagnie de protection du patrimoine composée de volontaires qui ne se battent pas au sein de la troupe, mais qui mettent la main à la pâte pour assurer la protection et la sécurité, a été mise en service.

Des exercices avec la Bundeswehr et des forces civiles ont désormais lieu dans la ville hanséatique. Lors de l'un d'entre eux, baptisé «Red Storm Alpha», on s'entraînerait à la protection des installations portuaires, selon le rapport. Le prochain exercice, «Red Storm Bravo», devrait bientôt suivre et être plus important.

Les expériences tirées de ces exercices sont ensuite intégrées dans l'«organigramme de l'Allemagne». Il doit être un «document vivant» qui évolue constamment et s'adapte aux nouvelles informations et menaces.



Traduit et adapté par Chiara Lecca