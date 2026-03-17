L'île de Kharg est le cœur de l'infrastructure iranienne d'exportation de pétrole. Image: EPA/EPA

Analyse

La guerre en Iran pourrait se jouer sur cette petite île névralgique

Pour la première fois, le week-end dernier, l'armée américaine a bombardé l'île de Kharg, par laquelle transitent environ 90% des exportations pétrolières iraniennes. Quelles seraient les conséquences d'une occupation de l'île? Tour d'horizon.

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Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces armées américaines ont pour la première fois bombardé l'île iranienne de Kharg. Cette petite île du golfe Persique concentre environ 90% des exportations pétrolières iraniennes.

Selon les déclarations américaines, les frappes aériennes visaient exclusivement des cibles militaires; les infrastructures pétrolières, pipelines, terminaux de chargement et réservoirs auraient ainsi délibérément été épargnés.

Les Etats-Unis déployant des renforts dans la région avec trois navires de guerre transportant quelque 2500 marines, les spéculations sur une éventuelle opération de débarquement à Kharg se multiplient. Où se situe cette île, pourquoi est-elle si importante et que se passerait-il en cas d'occupation?

Où se trouve Kharg?

Cette île corallienne d'à peine 23 kilomètres carrés (environ 6 kilomètres de long sur 4 kilomètres de large) est située à quelque 25 kilomètres des côtes iraniennes, dans la partie nord-est du golfe Persique, à environ 55 kilomètres au nord-ouest de la grande ville de Bouchehr.

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L'île compte environ 10 000 habitants et se trouve à proximité de plusieurs gisements pétroliers. Immédiatement au nord de Kharg se trouve la plus petite île inhabitée de Kharko.

L'île de Kharg est située dans la partie nord-est du golfe Persique. Image: Shutterstock

Pourquoi Kharg est-elle si importante?

Dès l'Antiquité, l'île revêtait une importance stratégique, car elle commandait la route commerciale entre l'Inde et la Mésopotamie. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) y érigea, au milieu du 18e siècle, le fort Mosselsteyn, qui fut rapidement conquis par des pirates perses. Les Britanniques occupèrent l'île à deux reprises au 19e siècle.

C'est avec le pétrole que Kharg prit véritablement de l'importance. Le golfe Persique étant trop peu profond le long des côtes iraniennes pour accueillir les grands pétroliers, la compagnie pétrolière américaine Amoco développa massivement l'île à partir de 1956. Lorsque le régime des mollahs chassa les propriétaires privés après la révolution islamique de 1979, l'île abritait l'infrastructure pétrolière la plus précieuse de tout le Moyen-Orient.

En 1979, l'Iran a nationalisé les infrastructures pétrolières de l'île. Image: AP

Aujourd'hui, trois terminaux pétroliers et une usine de gaz sont implantés sur Kharg; le terminal de l'île dispose d'un quai de 1840 mètres de long pouvant traiter simultanément dix pétroliers d'une capacité allant jusqu'à 200 000 tonnes. Au terminal Sea Island, des supertankers pouvant atteindre 360 000 tonnes peuvent également accoster.

Les immenses réservoirs de Kharg, capables de stocker 30 millions de barils (un baril équivaut à 159 litres), sont approvisionnés en pétrole depuis le continent par des pipelines sous-marins reliés aux zones de production iraniennes. Selon des données du pays, plus de six millions de barils de brut peuvent être chargés quotidiennement sur l'île; en cas de besoin, ce volume peut même être porté jusqu'à 10 millions de barils.

Plus de 90% des exportations pétrolières iraniennes transitent par l'île, dont la majeure partie à destination de la Chine. Kharg est ainsi le cœur de l'infrastructure pétrolière iranienne, l'artère vitale de l'économie du pays et une source de revenus essentielle pour le régime.

Une image satellite de l'île de Kharg, en février 2026. Image: keystone

Les Etats-Unis envisagent-ils d'occuper l'île?

Aucune annonce officielle n'a été faite en ce sens. Toutefois, des médias, notamment le portail d'information Axios, rapportent que des représentants de l'administration Trump auraient discuté de la conquête de l'île de Kharg. Les récentes frappes aériennes auraient neutralisé ou réduit l'infrastructure militaire de l'île, créant ainsi les conditions pour qu'une prise de contrôle par des troupes terrestres se déroule sans trop de difficultés, l'île étant désormais privée de toute protection.

Des voix officieuses, comme celle du général de corps d'armée en retraite de l'US Army et ancien conseiller à la sécurité Keith Kellogg, sont plus directes à ce sujet. Kellogg a estimé sur la chaîne Fox News que les Etats-Unis devraient occuper Kharg:

Trump lui-même n'a jusqu'ici pas explicitement exclu une intervention terrestre. Et bien avant sa carrière politique, en 1988, alors qu'il faisait la promotion de son livre «The Art of the Deal» («Trump: L'art de la négociation» en français), il avait déclaré à propos de la révolution iranienne et de la prise d'otages à Téhéran en 1979 (événement durant lequel 52 diplomates et civils américains avaient été retenus pendant 444 jours à l'ambassade des Etats-Unis) au Guardian:

«Ils nous ont battus psychologiquement et nous ont fait passer pour une bande d'idiots. Un seul coup de feu contre l'un de nos hommes ou l'un de nos navires, et je m'en prendrais sérieusement à Kharg. J'y entrerais et je l'occuperais.»

Une intervention «boots on the ground» constituerait toutefois une escalade lourde de conséquences dans ce conflit. En effet, le recours à des troupes terrestres, même dans un périmètre géographique limité, augmente massivement le risque de pertes dans ses propres rangs.

Quelles en seraient les conséquences?

Une intervention avec des troupes terrestres, mais aussi des frappes aériennes ciblées sur l'infrastructure pétrolière de l'île, pourrait stopper totalement les exportations pétrolières iraniennes pendant plusieurs mois, aggravant encore la situation économique déjà précaire du pays.

Malgré les attaques américano-israéliennes en cours depuis le 28 février, l'Iran a en effet continué d'exporter entre 1,1 et 1,5 million de barils par jour, selon des données de Tankertracker.com et de Kpler (des spécialistes du suivi des flux pétroliers), comme le rapporte le Tages-Anzeiger. La perte des revenus tirés de ces exportations mettrait le régime de Téhéran sous une forte pression.

Même si la Chine est le principal acheteur de pétrole brut iranien, l'interruption des exportations pétrolières iraniennes via l'île ferait également grimper les cours du brut à l'échelle mondiale, comme le démontre une analyse du Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington. Ce phénomène alimenterait à son tour l'inflation dans les pays industrialisés, un scénario dont le président américain Donald Trump ne pourrait guère se satisfaire, lui qui redoute une défaite républicaine lors des élections de mi-mandat en novembre.

Le terminal de l'île de Kharg en 2017. Image: EPA

Quels scénarios possibles en cas d'occupation?

Le régime des mollahs a par ailleurs annoncé qu'en cas d'attaque contre les installations pétrolières de Kharg, l'Iran lancerait immédiatement des contre-attaques contre des installations du même type dans l'ensemble de la région du Golfe.

L'Iran a également fait preuve d'une certaine retenue, dans son propre intérêt aussi, concernant le blocage du détroit d'Ormuz. Ce goulet d'étranglement d'une importance capitale, par lequel transite environ un cinquième des exportations mondiales de pétrole brut, se trouve quelque 400 kilomètres plus au sud-est. Malgré les pertes considérables subies lors des frappes américano-israéliennes, la marine iranienne résiduelle pourrait rendre le détroit pratiquement infranchissable en y déployant des mines marines. Cela entraînerait inévitablement une envolée du prix du pétrole vers de nouveaux sommets.

L'occupation de l'île par des troupes terrestres ne devrait pas constituer une entreprise trop difficile pour les forces armées américaines, elles qui disposent de toute façon de la supériorité aérienne et maritime. Une tout autre question serait en revanche de savoir comment ces forces d'occupation pourraient défendre l'île contre des attaques iraniennes à l'artillerie, aux missiles et aux drones.

Il pourrait alors s'avérer nécessaire de prendre le contrôle des zones côtières iraniennes adjacentes, ce qui pourrait mener à un phénomène de «mission creep», c'est-à-dire l'élargissement progressif des opérations au-delà du cadre initial prévu. Comme souvent, la conquête sera probablement plus facile à réaliser que la défense à long terme contre un adversaire qui pratique la guerre asymétrique.