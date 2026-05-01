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Iran: Trump s'en prend à l'Italie et l'Espagne

epa12925352 US President Donald J. Trump takes questions from the press during an executive order signing event in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 30 April 2026. EPA/AARON S ...
Donald Trump reproche à ses alliés de l'OTAN de n'être pas venus en aide aux Etats-Unis en Iran.Keystone

Trump s'en prend à l'Italie et l'Espagne

Après ses menaces contre l'Allemagne, Donald Trump veut maintenant réduire les troupes américaines en Italie et en Espagne en raison de leur position sur la guerre en Iran.
01.05.2026, 09:2301.05.2026, 09:23

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Italie et en Espagne, en raison de l'attitude de ces pays sur la guerre contre l'Iran. La veille, il avait menacé d'en faire de même en Allemagne.

Interrogé par des journalistes dans le bureau ovale sur la possibilité de réduire le nombre de soldats américains en Espagne et en Italie, le président a répondu par l'affirmative:

«Probablement, je le ferai sans doute. Pourquoi pas?»

«L'Italie ne nous a apporté aucune aide et l'Espagne a été odieuse, absolument odieuse», a-t-il poursuivi, reprochant à ses alliés de l'OTAN de n'être pas venus en aide aux Etats-Unis depuis le début du conflit déclenché le 28 février par les frappes israélo-américaines sur l'Iran.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

Donald Trump accuse en particulier plusieurs partenaires européens de refuser toute contribution militaire ou logistique aux opérations menées par Washington dans le détroit d'Ormuz.

«Aucune stratégie» en Iran

La veille, le président américain avait déjà déclaré que Washington examinait la possibilité de réduire ses effectifs en Allemagne, après que le chancelier Friedrich Merz a provoqué l'ire de la Maison-Blanche en déclarant que «les Américains [n'avaient] visiblement aucune stratégie» en Iran.

Plus largement, le milliardaire républicain n'a cessé, au cours de ses deux mandats, de critiquer vertement l'OTAN, qu'il accuse de dépendre excessivement de la protection militaire américaine, tout en agitant la menace d'un désengagement des Etats-Unis. A la fin 2025, l'Italie comptait 12 662 soldats américains en service actif, l'Espagne 3814 et l'Allemagne 36 436, selon un décompte officiel.

«Humilié», Trump menace l'Allemagne

«Le ministère de la guerre fera en sorte que le président ait à sa disposition des options crédibles afin que nos alliés ne soient plus des tigres de papier, mais jouent pleinement leur rôle », avait déclaré la porte-parole du Pentagone, Kingsley Wilson, dans un courriel la semaine dernière. (jzs/ats)

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