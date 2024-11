La victoire du président bientôt réélu est un choc mondial. Image: AP

Bienvenue dans le monde de Trump

La victoire du 45e président fraîchement réélu est un choc mondial, à tous les niveaux - que ce soit social, économique, idéologique ou politique.

Dans son livre Le Monde d'hier paru en 1943, Stefan Zweig décrivait l'évolution de son monde vers la fin du 19e et le début du 20e siècle. A l'époque, la morale puritaine des Victoriens commençait à s’effriter peu à peu. Un nouveau sentiment de vie émergeait à Vienne – où Zweig a grandi – du moins dans les cercles qu'il fréquentait. L'Europe s'ouvrait, et on pouvait voyager sans passeport dans n'importe quel pays. Les fruits de la révolution industrielle parvenaient peu à peu à la classe moyenne. Bref, il faisait bon vivre à la Belle Epoque.

C'est alors qu'est survenue la Première Guerre mondiale. En plus de coûter la vie à des millions de personnes, elle a aussi étouffé les nouvelles libertés et la joie de vivre. Les régimes totalitaires ont gagné du terrain, la sérénité de la Belle Epoque s'est peu à peu perdue. Avec Hitler et Staline, la vague de haine a atteint son paroxysme. Zweig émigra au Brésil. En 1942, il se suicidera avec sa femme.

Une réaction aussi extrême n'est à souhaiter à personne. Mais le choc de la victoire de Donald Trump a déjà provoqué une véritable dévastation dans les milieux libéraux de gauche. Le tube mondial de John Lennon, Imagine, sorti après la chute du mur de Berlin, a pu faire croire en un monde dans lequel tous les hommes vivraient décemment et en paix les uns avec les autres. Ceux qui croient encore à ce rêve ont désormais sûrement besoin d'une aide professionnelle.

La peur de nouveaux régimes autoritaires se propage rapidement. C'est ce qu'écrit par exemple Michelle Goldberg dans sa chronique du New York Times:

«La première victoire électorale de Trump ressemblait à un accident rendu possible par la complaisance des démocrates. Mais cette année, les forces du pluralisme libéral et de la société civile ont investi tout ce qu'elles avaient dans la bataille, et elles ont perdu non seulement les voix des grands électeurs, mais aussi la majorité. Les électeurs américains savaient exactement qui était Trump, et ils ont choisi de voter pour lui.»

Plus sobrement, The Economist parvient à la même conclusion:

«En 2016, les gens se sont consolés en pensant que l’élection de Trump n'était qu’une erreur temporaire. Aujourd'hui, les électeurs ont montré à quel point cette hypothèse était erronée.»

Covid et inflation

Les réactions au choc sont diverses. Certains adoptent l’attitude de Martin Luther, qui aurait dit un jour: «Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier.» Ils soulignent que la victoire de Donald Trump n'a pas été aussi écrasante qu'on l'a d'abord prétendu et que les démocrates n’avaient, en fin de compte, guère de chances de lui faire barrage.

Un exemple récent étaye cette théorie: le Covid-19. La pandémie a interrompu les chaînes d'approvisionnement mondiales, rendant ainsi l'inflation pratiquement inévitable. Ce danger avait peut-être été sous-estimé au départ, et il est possible que les plans d’aide mis en place aient été légèrement trop élevés.

Cette année, l'inflation a lourdement pénalisé tous les partis au pouvoir – qu'ils soient de gauche ou de droite – lors des élections. En France et en Belgique, ils ont perdu 36 points de pourcentage. Au Royaume-Uni, 46 points. Et en Allemagne, la coalition «feu tricolore» vient tout juste de prendre l’eau. De ce point de vue, les démocrates s'en sortent relativement bien, avec seulement 7 points de pourcentage de perte.

La défaite des démocrates n'en reste pas moins douloureuse, car difficile à expliquer complètement. Certes, la gestion de l’immigration par l’administration Biden aurait pu être meilleure. Mais Trump doit d’abord prouver qu’il fera mieux. Sans les travailleurs immigrés clandestins, l’agriculture américaine menace de s'effondrer - ce qui vaut aussi pour l’Europe. Même le gouvernement italien de Georgia Meloni ne parvient pas à régler ce problème.

L'économie et la folie conspirationniste

Trump a joué la carte de la lutte contre le wokisme: le milliardaire a effrayé ses partisans en affirmant qu'ils devaient se méfier que leurs enfants ne partent à l'école le matin en tant que garçons et ne reviennent le soir «changés» en filles.

Aussi absurde que cela puisse paraître, ce mensonge a eu un grand impact. Les spots électoraux les plus efficaces des républicains se sont centrés sur la question des personnes transgenres. Ce qui prouve, à nouveau, à quel point les populistes de droite sont éloignés de la réalité. Mais comment lutter contre cette folie conspirationniste?

Le choc «Trump» aura aussi des répercussions importantes sur le plan économique. Bien que la colère du nouveau président soit principalement dirigée contre la Chine, l'économie européenne va également connaître des temps difficiles. L'industrie automobile allemande, déjà en difficulté, doit s'attendre à être encore plus affaiblie par des droits de douane punitifs. Tous les pays de l'OTAN doivent en outre se préparer à devoir assumer seuls l'aide - militaire et civile - à l'Ukraine.

La Suisse sera probablement aussi dans le collimateur du 47e président américain. Donald Trump n'aime pas les déficits commerciaux, et les Suisses partagent avec les Américains un énorme excédent de la balance des paiements courants. Si la Banque nationale suisse est tentée de soutenir cet excédent en abaissant artificiellement le prix du franc, cela pourrait mal se terminer.

Une nouvelle ère politique

Cette élection choc aura finalement un impact sur le climat politique général. Les populistes de droite se réjouissent de son élection et sont remplis de confiance en leurs chances de succès. Ils seront également tentés de perdre leurs inhibitions, car si Donald Trump a prouvé quelque chose, c'est que mensonges, diffamation et racisme assumé ne sont pas seulement devenus acceptables, mais constituent désormais des recettes de succès.

La voie vers un nouveau totalitarisme est-elle donc déjà tracée? La réponse est non. Tous ceux qui ne croient pas à la thèse d'un nouveau fascisme expliquent à juste titre que les bases économiques font défaut. Contrairement aux années de l'entre-deux-guerres, nous n'avons ni chômage ni misère de masse. Et il n'est pas non plus certain que les «checks and balances» si souvent évoqués dans le système américain puissent être si facilement mis à mal.

Cependant, des temps politiques difficiles sont inévitables. L'espoir pourrait résider dans l'incompétence avérée de Trump, mais cela reste une maigre consolation. Nous devrons donc faire face à ce nouveau monde trumpien et accepter que les «meilleurs anges», dont parlait autrefois Abraham Lincoln, aient cette fois abandonné les Etats-Unis. Il semble qu'ils aient pris une pause syndicale – peut-être pour une période prolongée.

