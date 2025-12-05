Frank Gehry, ici en 2023. Keystone

Le grand architecte Frank Gehry est mort

Le monde de l'architecture est en deuil. Frank Gehry, à qui on doit le musée Guggenheim de Bilbao, est décédé.

Plus de «International»

L'architecte américano-canadien Frank Gehry, l'un des rares de sa profession à s'être hissé au rang de superstar à travers la planète, est mort vendredi à l'âge de 96 ans, a fait savoir à l'AFP son bureau.

A l'origine de bâtiments emblématiques tel que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, Frank Gehry est décédé «ce matin dans sa maison de Santa Monica à l'issue d'une courte maladie respiratoire», a écrit son bureau dans un courriel à l'AFP.

(afp/svp)