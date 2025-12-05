assez clair, brumeux
Le grand architecte Frank Gehry est mort

FILE - Honoree and Walt Disney Concert Hall architect Frank Gehry poses at the 2023 Los Angeles Philharmonic Gala, Thursday, Oct. 5, 2023, at Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. (AP Photo/Chris P ...
Frank Gehry, ici en 2023.Keystone

Le monde de l'architecture est en deuil. Frank Gehry, à qui on doit le musée Guggenheim de Bilbao, est décédé.
05.12.2025, 21:0105.12.2025, 21:15

L'architecte américano-canadien Frank Gehry, l'un des rares de sa profession à s'être hissé au rang de superstar à travers la planète, est mort vendredi à l'âge de 96 ans, a fait savoir à l'AFP son bureau.

A l'origine de bâtiments emblématiques tel que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, Frank Gehry est décédé «ce matin dans sa maison de Santa Monica à l'issue d'une courte maladie respiratoire», a écrit son bureau dans un courriel à l'AFP.

(afp/svp)

