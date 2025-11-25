faible pluie
Le FC Bâle aura son musée en 2027

Le FC Bâle inaugurera son musée en 2027.
Le FC Bâle inaugurera son musée en 2027. image: watson

Ce mythique club suisse aura son musée

Le FC Bâle aura son musée dès le printemps 2027. La fondation qui gère le projet a récolté les fonds nécessaires.
25.11.2025, 11:5325.11.2025, 11:53
Christoph Kieslich / ch media

Le FC Bâle avait deux raisons de se réjouir le samedi 15 novembre: le club a fêté son 132e anniversaire et a célébré une étape décisive dans la construction de son musée.

Lors de l’assemblée générale de mai, un financement participatif avait été lancé afin de réunir une demi-million de francs supplémentaire pour compléter le budget pour la construction de ce musée. Le 15 novembre à 12h00, le compteur des dons affichait pile 500 879 francs. Mission accomplie!

Le musée du FC Bâle sera situé dans une ancienne grange, en face du Parc Saint-Jacques.
Le musée du FC Bâle sera situé dans une ancienne grange, en face du Parc Saint-Jacques.image: dr

Le lendemain, 3 700 francs supplémentaires ont été récoltés lors du loto de la plus vieille association de fans du FCB. De nombreux fans ont aussi mis la main au porte-monnaie lors de cette dernière ligne droite du financement. D’anciens et actuels acteurs majeurs du FC Bâle ont également contribué par des montants significatifs: Benjamin Huggel, Alex Frei, les membres de l’ancienne direction autour de Bernhard Heusler ainsi que les actionnaires actuels. L’entraîneur légendaire Christian Gross apparaît lui aussi sur la liste des donateurs.

Ainsi, selon Niklas Eggmann, le trésorier du projet, les 3,61 millions de francs nécessaires à la mise en place de l’exploitation de base du Museum FC Basel 1893 sont réunis. Ce musée sera situé tout près du Parc Saint-Jacques, dans le dépôt des anciens ateliers des jardins Merian. Le bâtiment a été offert à la fondation qui chapeaute ce musée. On aurait difficilement pu imaginer un lieu plus adéquat: un peu à l’écart du stade, mais doté d’un fort potentiel.

Le musée du FCB est encore en plein chantier: il sera inauguré au printemps 2027.
Le musée du FCB est encore en plein chantier: il sera inauguré au printemps 2027. image: Christoph Kieslich

Bien plus que des trophées et fanions

Le musée du FC Bâle doit ouvrir au printemps 2027. Des grands travaux sont requis pour transformer cette ancienne grange. La riche histoire du FCB (21 titres de champion, 14 Coupes de Suisse et plusieurs épopées européennes) sera exposée sur 300 mètres carrés, répartis sur trois étages.

Toujours au sujet du FC Bâle👇

Le talent de ce Romand a été salué par Xherdan Shaqiri

Il y aura des collections, des archives ainsi que des travaux de recherche sur le club. Le groupe de projet est accompagné par le bureau Groenlandbasel, spécialisé en architecture et scénographie.

Ce musée est envisagé comme le noyau d’un réseau existant, au sein duquel sont déjà reliées de nombreuses collections privées. Il faut encore un peu d’imagination pour se représenter un musée du football dans ce bâtiment, mais les idées des concepteurs montrent déjà qu’il s’agira de bien plus qu’une exposition de trophées et de fanions.

Adaptation en français: Yoann Graber

