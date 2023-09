Un bateau de croisière avec 200 passagers est coincé au Groenland

Le MS Ocean Explorer s'est échoué dans le parc national du nord-est du Groenland, une zone reculée. Image: Air Force/Arctic Command

C'est une croisière qui ne s'amuse plus du tout. Si le paquebot ne réussit pas à s'extraire de la zone par lui-même, grâce à une marée haute, des aides d'urgence sont prévues d'ici vendredi.

Plus de «International»

Un navire de croisière avec plus de 200 personnes à son bord est temporairement échoué dans l'est du Groenland, une région reculée et particulièrement préservée de l'immense territoire arctique, a annoncé mardi la défense danoise.

«L'Ocean Explorer s'est échoué lundi dans l'Alpefjord, au nord-est du Groenland, sans être en mesure de se dégager dans l'immédiat. Il est simplement coincé.» Camilla Schouw Broholm, du Commandement arctique, une unité de la marine danoise au Groenland

«Notre centre d'opération a établi un contact avec le bateau. Il y a 206 passagers et membres d'équipage à bord, l'incident n'a pas fait de blessés et le navire n'a pas de dommages» ajoute-t-elle.

L'attente se prolonge

Les circonstances de l'incident n'ont pas été déterminées mais le bateau pourrait se désengager par lui-même lors d'une prochaine marée montante. Il existe peu de relevés hydrologiques de la zone où le navire s'est échoué, rendant difficile l'évaluation des profondeurs marines.

Le Commandement arctique, dont le patrouilleur Knud Rasmussen devrait atteindre la zone vendredi, est également en contact avec d'autres navires de croisière à proximité ainsi que les gardes-côtes islandais, qui pourraient intervenir si l'Ocean Explorer demandait une aide immédiate.

Contacté par l'AFP, l'entreprise australienne Aurora Expeditions qui opère la croisière n'était pas en mesure de donner des informations supplémentaires mardi en début d'après-midi. (ats/jch)