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Hantavirus: l'évacuation du navire aura lieu lundi 11 mai

Hantavirus: voici quand aura lieu l'évacuation du navire

Lundi 11 mai, les passagers du MV Hondius seront rapatriés dans leur pays. Le bateau est touché par une épidémie mortelle.
06.05.2026, 23:0206.05.2026, 23:02

L'évacuation des passagers du navire de croisière touché par une épidémie mortelle d'hantavirus doit commencer lundi 11 mai à partir des îles Canaries, a annoncé le ministère espagnol de l'Intérieur mercredi.

Croisière infectée: ce que l'on sait du hantavirus détecté

«Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu'à l'arrivée» des avions qui les rapatrieront dans leurs pays, ont déclaré des sources au ministère. Le bateau MV Hondius, qui a quitté le Cap-Vert mercredi, est attendu samedi aux Canaries, selon Madrid. (ag/ats)

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Hantavirus: trois évacuations prévues sur le navire sous surveillance
Suspecté d’abriter un foyer d’hantavirus, un navire de croisière immobilisé au Cap-Vert s’apprête à évacuer trois personnes. L’OMS confirme trois morts et surveille de près la suite du voyage.
Deux membres d'équipage malades et une personne cas contact vont être évacués dans les prochaines heures via le Cap-Vert d'un navire suspecté d'être un foyer d'hantavirus. Le bateau devrait ensuite repartir vers les Canaries ou les Pays-Bas, a indiqué mardi une représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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