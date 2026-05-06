Hantavirus: voici quand aura lieu l'évacuation du navire

Lundi 11 mai, les passagers du MV Hondius seront rapatriés dans leur pays. Le bateau est touché par une épidémie mortelle.

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L'évacuation des passagers du navire de croisière touché par une épidémie mortelle d'hantavirus doit commencer lundi 11 mai à partir des îles Canaries, a annoncé le ministère espagnol de l'Intérieur mercredi.

«Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu'à l'arrivée» des avions qui les rapatrieront dans leurs pays, ont déclaré des sources au ministère. Le bateau MV Hondius, qui a quitté le Cap-Vert mercredi, est attendu samedi aux Canaries, selon Madrid. (ag/ats)