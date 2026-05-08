Palantir n'est pas une entreprise connue pour son impact sur la mode. Image: Imago / Palantir, montage watson

Voici pourquoi cette veste bleue fait polémique

L'entreprise tech américaine Palantir crée la polémique avec un produit dérivé insolite; une veste inspirée des ouvriers français du 19ᵉ siècle.

Plus de «International»

Le géant technologique américain Palantir fait parler de lui avec un produit dérivé insolite. L'entreprise, connue avant tout pour ses technologies de surveillance, ses outils d'analyse de données et ses logiciels militaires, a lancé une veste dite «Chore Jacket», inspirée des vestes de travail françaises du 19ᵉ siècle.

La veste était vendue à 239 dollars américains, soit environ 186 francs. En seulement cinq heures, elle était épuisée.

Une veste qui fait beaucoup réagir

Que Palantir, précisément, lance une veste de travail paraît contradictoire pour beaucoup. La «Chore Jacket» est, historiquement, associée au labeur manuel: mécaniciens ou ouvriers d'usine portaient ce type de vêtement dans la France du 19ᵉ siècle comme tenue de travail robuste.

Les critiques voient dans ce produit dérivé de Palantir la tentative d'un géant technologique pesant des milliards de se parer de l'esthétique de la classe ouvrière, alors que l'entreprise est peu associée aux réalités de vie des travailleurs ordinaires.

La veste était disponible en bleu, mais aussi en noir. Image: palantir

A propos de Palantir Palantir est une entreprise technologique américaine fondée en 2003, notamment par le milliardaire Peter Thiel. La société développe des logiciels d'analyse de grandes masses de données et collabore étroitement avec des gouvernements, des services de renseignement et des autorités militaires.



Palantir s'est surtout fait connaître grâce à ses coopérations avec des agences de sécurité américaines, comme la CIA ou le Pentagone. Ses détracteurs lui reprochent de soutenir, via ses technologies, la surveillance et les opérations militaires des Etats-Unis. Palantir est par ailleurs considéré comme l'un des grands bénéficiaires du boom de l'intelligence artificielle et travaille de plus en plus avec des entreprises privées. image: keystone

Selon Charles McFarlane, historien du costume et auteur, le but de Palantir n'était pas de redorer l'image de l'entreprise, mais bien de provoquer «l'élite intellectuelle». C'est ce qu'il a indiqué au portail d'information américain Huffpost.

Des divergences d'opinions

Eliano Younes, responsable de la coopération stratégique chez Palantir, a défendu le produit sur les réseaux sociaux. L'entreprise aurait délibérément renoncé à lancer des vêtements d'entreprise classiques, comme des polos ou des gilets. Elle aurait voulu créer à la place quelque chose «que les collègues déployés sur le terrain et les partisans de Palantir peuvent porter».

Face au New York Times, Eliano Younes a par ailleurs insisté:

«Ce n'est pas politique»

Les acheteurs de la veste seraient des personnes «qui aiment Palantir et partagent notre mission».



Charles McFarlane conteste cette version. Pour lui, il serait «impossible, pour une entreprise d'armement, de prétendre qu'un produit qu'elle fabrique n'a aucune dimension politique». Le choix de la veste refléterait plutôt l'image que Palantir a d'elle-même:

«Ils veulent non seulement dominer le monde et tout contrôler, mais ils veulent aussi qu'on leur dise qu'ils sont cool.»

(hkl)