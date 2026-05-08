Voici pourquoi cette veste bleue fait polémique
Le géant technologique américain Palantir fait parler de lui avec un produit dérivé insolite. L'entreprise, connue avant tout pour ses technologies de surveillance, ses outils d'analyse de données et ses logiciels militaires, a lancé une veste dite «Chore Jacket», inspirée des vestes de travail françaises du 19ᵉ siècle.
La veste était vendue à 239 dollars américains, soit environ 186 francs. En seulement cinq heures, elle était épuisée.
Une veste qui fait beaucoup réagir
Que Palantir, précisément, lance une veste de travail paraît contradictoire pour beaucoup. La «Chore Jacket» est, historiquement, associée au labeur manuel: mécaniciens ou ouvriers d'usine portaient ce type de vêtement dans la France du 19ᵉ siècle comme tenue de travail robuste.
Les critiques voient dans ce produit dérivé de Palantir la tentative d'un géant technologique pesant des milliards de se parer de l'esthétique de la classe ouvrière, alors que l'entreprise est peu associée aux réalités de vie des travailleurs ordinaires.
Palantir s'est surtout fait connaître grâce à ses coopérations avec des agences de sécurité américaines, comme la CIA ou le Pentagone. Ses détracteurs lui reprochent de soutenir, via ses technologies, la surveillance et les opérations militaires des Etats-Unis. Palantir est par ailleurs considéré comme l'un des grands bénéficiaires du boom de l'intelligence artificielle et travaille de plus en plus avec des entreprises privées.
Selon Charles McFarlane, historien du costume et auteur, le but de Palantir n'était pas de redorer l'image de l'entreprise, mais bien de provoquer «l'élite intellectuelle». C'est ce qu'il a indiqué au portail d'information américain Huffpost.
La veste a fait réagir en ligne:
@thisisantwon When defence contractors become fashion brands - why are Palantir releasing a French chore coat? 'Taste' has never been easier to acquire, so even billion-dollar tech companies are designing and dropping fashionable-looking clothing like a streetwear startup. When are we bringing back gatekeeping? #streetwear #fashion #mensfashion ♬ Mysterious and Sad - Beats by Lucky
Des divergences d'opinions
Eliano Younes, responsable de la coopération stratégique chez Palantir, a défendu le produit sur les réseaux sociaux. L'entreprise aurait délibérément renoncé à lancer des vêtements d'entreprise classiques, comme des polos ou des gilets. Elle aurait voulu créer à la place quelque chose «que les collègues déployés sur le terrain et les partisans de Palantir peuvent porter».
Face au New York Times, Eliano Younes a par ailleurs insisté:
Les acheteurs de la veste seraient des personnes «qui aiment Palantir et partagent notre mission».
Charles McFarlane conteste cette version. Pour lui, il serait «impossible, pour une entreprise d'armement, de prétendre qu'un produit qu'elle fabrique n'a aucune dimension politique». Le choix de la veste refléterait plutôt l'image que Palantir a d'elle-même:
(hkl)