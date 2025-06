Les fumées qui survolent l'Europe sont sans danger

De grands panaches de fumée causés par des incendies violents et précoces au Canada planent au-dessus du nord-ouest de l'Europe, ici à Ablain-Saint-Nazaire, en France. Image: AFP

Provoquées par de violents et précoces incendies au Canada, d'importantes fumées survolent le nord-ouest de l'Europe depuis fin mai, selon l'observatoire européen Copernicus. Situées à très haute altitude, elles sont toutefois sans danger pour la santé.

Plus de «International»

Les dizaines de mégafeux dans le centre du Canada, qui ont déjà provoqué l'évacuation de 26 000 personnes, continuent de se propager mardi et leurs fumées, visibles jusqu'en Europe, affectent des millions de Canadiens et d'Américains.

Chaque été, le Canada est confronté à des incendies de forêt mais ce début de saison inquiète par sa précocité et sa virulence: deux millions d'hectares ont déjà brûlé, soit la superficie de la Slovénie.

Un incendie de forêt à Flin Flon, dans la province canadienne du Manitoba, le 27 mai 2025. Image: ANADOLU

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent touché par des événements météorologiques extrêmes. Et le pays reste traumatisé par l'été 2023 qui fut apocalyptique avec 15 millions d'hectares brûlés.

La Saskatchewan et le Manitoba, deux provinces du centre du Canada touchées par le pire début de saison des feux depuis des années en raison de la sécheresse, ont déclaré l'état d'urgence il y a quelques jours. Et dans l'Alberta (ouest), des sites pétroliers ont dû être mis à l'arrêt.

Un incendie de forêt sur fond d'aurores boréales près de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, le 11 mai dernier. Keystone

Dans certains secteurs du centre du pays, l'armée a été appelée au secours ces derniers jours pour évacuer des habitants de zones très reculées, où certaines réserves autochtones ont été rayées de la carte.

«C'est une période très difficile pour de nombreux Canadiens» Eleanor Olszewski, la ministre de la gestion des urgences, lors d'une conférence de presse mardi

«Cette saison des incendies a commencé plus rapidement, et elle est plus forte, plus intense» que la moyenne, a ajouté la ministre.

Au total, plus de 200 feux sont actifs au Canada, principalement dans le centre et l'ouest, et la moitié d'entre eux sont considérés hors de contrôle, selon le Centre interservices des feux de forêts du Canada (Ciffc).

Et alors que les évacuations se poursuivent, la fumée de feux envahit une partie du continent. Des millions d'habitants sont donc invités à limiter leur temps passé en plein air car la fumée «provoque une très mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite», selon Environnement Canada.

D'autres pays touchés

La situation est la même au sud de la frontière, aux Etats-Unis: le Michigan, le Wisconsin, le Minnesota et le Nebraska ont émis des alertes car la qualité de l'air s'est détériorée et de grandes quantités de particules, telles que la suie, les cendres et la poussière, sont piégées dans l'air et transportées sur des milliers de kilomètres.

Ces fumées ont même atteint l'Europe et cela devrait se poursuivre dans les prochains jours, a indiqué mardi l'observatoire européen Copernicus. Toutefois, comme elles circulent à très haute altitude, elles sont sans danger pour la santé même si elles provoquent parfois des crépuscules orangés.

«Nos données montrent que les régions centrales du Canada ont connu quelques semaines très intenses en termes d'émissions de gaz à effet de serre» Mark Parrington, directeur scientifique au service Copernicus pour la surveillance de la qualité de l'air (CAMS)

Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux pourrait être «au-dessus de la normale» dans le centre et l'ouest du Canada en juin et juillet, et «bien au-dessus de la moyenne» en août, notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui sévit dans plusieurs endroits.

En Saskatchewan, le Premier ministre Scott Moe a expliqué mardi que les prochains jours seraient «difficiles».

«Nous ne sommes pas au bout de nos peines et la météo ne semble pas vouloir changer dans un avenir proche» Scott Moe, lors d'une conférence de presse

Selon les données des autorités, la plupart des incendies sont déclenchés par les activités humaines, le plus souvent de façon accidentelle dans un environnement très sec.

«La diminution importante du manteau neigeux au printemps a entraîné l'exposition précoce du sol et de la végétation, accélérant ainsi l'assèchement de surface», explique Hossein Bonakdari, professeur à l'Université d'Ottawa. Cela a agi comme «un amplificateur qui a préparé le terrain pour des feux extrêmes bien avant que la première flamme ne s'allume», poursuit cet expert en changement climatique et en génie de l'environnement. (mbr/ats)