Charles fête son anniversaire au milieu d'une année difficile

Le roi d'Angleterre a fêté ses 76 ans ce jeudi, au milieu de mois très difficiles pour la famille royale.

Cloches et coups de canon ont salué jeudi à Londres les 76 ans du roi Charles III, toujours soigné pour un cancer après une année qui, selon son fils le prince William, a été «la plus dure de sa vie».

Plus de «International»

Comme la tradition l'eige, 41 salves d'artillerie ont été tirées de Green Park à la mi-journée avant que les cloches ne sonnent à l'Abbaye de Westminster et que ne retentissent de la Tour de Londres d'autres coups de canon. Il a aussi reçu, sur les réseaux sociaux, les voeux du Premier ministre Keir Starmer, de son fils William et de sa belle-fille Kate, qui avaient choisi pour l'occasion une photo du roi détendu, avec lunettes de soleil et guirlande de fleurs autour du cou.

Inarrêtable

Le roi, toujours très actif, a inauguré pour son anniversaire un centre de redistribution de surplus de nourriture dans le sud de la capitale britannique dans le cadre d'un «projet alimentaire du Couronnement» mis en oeuvre pour ses 75 ans, qui a permis depuis de sauver des tonnes d'aliments.

Son cancer n'a pas entamé sa détermination à «servir le temps qu'il me reste à vivre», comme il l'avait déclaré en devenant roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, après s'être préparé à ce rôle pendant plus de 70 ans.

«Le problème, c'est d'essayer de l'arrêter», a confié plusieurs fois la reine Camilla. En octobre, le couple a repris ses voyages à l'étranger, avec un déplacement de 11 jours en Australie et aux Samoa pour le sommet du Commonwealth. Le roi en est revenu «revigoré», a dit son entourage. Il compte reprendre un «rythme normal» de voyages à l'étranger l'an prochain, a fait savoir une source au palais.

Dimanche, Charles III avait présidé, pensif dans le froid londonien, les cérémonies d'hommage aux morts des guerres depuis 1914, un point fort chaque année du calendrier royal. La veille, il s'était rendu avec William et Kate, qui a récemment terminé sa chimiothérapie, au Royal Albert Hall pour un concert commémoratif.

Et il a offert mercredi une réception à Buckingham Palace en l'honneur de l'industrie britannique du cinéma et de la télévision, avant d'assister en soirée à la première de Gladiator II. Enfin, il a aussi prévu un déplacemement dans le Devon (sud-ouest) vendredi.

Mercredi, le roi a assisté à la première mondiale à Leicester Square de Gladiator II. Getty Images Europe

La santé reste une constante préoccupation royale. Un médecin accompagnait le roi pendant son voyage en Australie et aux Samoa. A leur retour, le roi et la reine ont passé trois journées dans un centre de relaxation à Bangalore en Inde, afin de «casser» leur long voyage. Quelques jours plus tard, Camilla, 77 ans, suspendait ses engagements en raison d'une infection pulmonaire. Elle vient de les reprendre a minima. Et le roi, un environnementaliste de longue date, ne s'est pas rendu à Bakou en Azerbaïdjan pour la COP29.

La fin d'une année chaotique

L'année a été difficile pour la famille royale à bien des égards: la communication reste rompue avec le prince Harry et sa femme Meghan, les millions de revenus de Charles et de William ont récemment fait l'objet d'un documentaire à charge et la question des réparations de l'esclavage s'est faite plus pressante au sommet du Commonwealth.

En guise de cerise sur ce pudding déjà bien indigeste, après près l'annonce du cancer du roi en février, la princesse de Galles avait annoncé en mars qu'elle souffrait aussi d'un cancer, sans autres précisions. Kate, 42 ans, a ravi son public en annonçant le 9 septembre la fin de sa chimiothérapie. Elle a depuis repris des engagements au compte-gouttes.

«Honnêtement, ça a été épouvantable. C'est probablement l'année la plus dure de ma vie» La confession du prince William, le 7 novembre.

«Je suis tellement fier de ma femme, je suis fier de mon père, pour avoir géré la situation comme ils l'ont fait», a ajouté le prince de Galles au cours d'un séjour en Afrique du Sud. «Mais, d'un point de vue familial, personnel, ça a été brutal». (mbr avec ats)