Attaque dans une école maternelle en Chine, six morts

L'agression s'est produite lundi à 07h40 heure locale, et l'homme a été arrêté à 08h00. La police a qualifié l'attaque d'«agression intentionnelle».

«Les victimes incluent un enseignant, deux parents et trois élèves (...) et un suspect a été arrêté», a-t-elle déclaré. La ville se situe dans la province du Guangdong.

Une attaque au sein d'une école maternelle a fait six morts et un blessé lundi à Lianjiang, dans le sud de la Chine . C'est ce qu'a indiqué une porte-parole de la municipalité.

Un homme a tué six personnes dans une école maternelle située dans le sud de la Chine. Trois victimes étaient des élèves de l'établissement.

