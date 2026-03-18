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Macao: elle s'embrouille avec un robot et finit à l'hôpital

Elle s'embrouille avec un robot et finit à l'hôpital

A Macao, une femme a été brièvement hospitalisée après avoir été effrayée par un robot humanoïde. Les images ont fait le tour de la Toile.
18.03.2026, 10:2118.03.2026, 10:21

Une femme a été brièvement hospitalisée à Macao après avoir été effrayée par un robot humanoïde pendant qu'elle se promenait. Selon la police, cette personne «a sursauté en remarquant soudainement un robot derrière elle alors qu'elle utilisait son téléphone portable» au début du mois de mars.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre une femme en colère contre un robot, agitant ses bras métalliques dans sa direction. «Avec tout ce qu'il y a d'autre à faire, pourquoi m'embêter? Tu es fou?», crie la femme en cantonais à la machine imperturbable.

Les images 👇

Vidéo: watson

Elle n'a pas été blessée et n'a eu aucun contact physique avec le robot, mais elle a été transportée à l'hôpital, a indiqué la police dans un communiqué. «Elle a depuis quitté l'hôpital et n'a pas porté plainte».

Escorté par la police

Le robot humanoïde, similaire au modèle produit par la start-up chinoise Unitree, était piloté par un Macanais d'une cinquantaine d'années. Il a expliqué réaliser un test et comptait l'utiliser pour promouvoir son entreprise.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des agents escorter le robot, mais la police précise ne pas avoir saisi l'engin.

L'aéroport de Zurich fait un pas vers le futur

Pékin encourage les entreprises du pays à développer des machines humanoïdes, dans une course à l'innovation. Ces robots, de plus en plus perfectionnés, sont désormais capables d'exécuter des chorégraphies ou de participer à des courses.

Mais les machines entièrement autonomes restent rares, la plupart des démonstrations les plus impressionnantes restent préprogrammées ou télécommandées. (jzs/afp)

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