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Trump parle d'une fraude pour un référendum gagné par les démocrates

Donald Trump fait un signe de la main aux journalistes avant de monter à bord de Marine One, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, le 16 avril 2026.
Donald Trump continue d'évoquer des fraudes électorales, spécialement quand il perd.Image: Imago

Trump qualifie de «truqué» le référendum gagné par les démocrates

Donald Trump remet en cause les résultats d'un référendum en Virginie, dénonçant une nouvelle fraude électorale démocrate.
22.04.2026, 20:3922.04.2026, 20:39

Donald Trump a qualifié mardi de «truqué» le référendum gagné la veille par les démocrates en Virginie et qui leur permet de redessiner la carte électorale de cet Etat pour potentiellement glaner quatre sièges supplémentaires au Congrès américain.

«Les démocrates s'en sont sortis avec une autre victoire malhonnête», a déclaré sur sa plateforme Truth Social le président américain, coutumier des accusations de fraude électorale, notamment celles - sans fondement - concernant sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden.

Donald Trump a lancé tout en majuscules:

«Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière dans le grand Etat de Virginie»

«Toute la journée, les républicains gagnaient, l'enthousiasme était incroyable, jusqu'à la toute fin quand, bien sûr, il y a eu un dépouillement massif de "bulletins de vote par correspondance!" Où est-ce que j'ai déjà entendu ça», s'est interrogé le président républicain de manière sarcastique.

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Donald Trump dénonce régulièrement la possibilité dans de nombreux Etats américains de voter par correspondance, et il cite cette modalité de vote comme l'une des raisons principales de sa défaite - qu'il ne reconnaît toujours pas - en 2020.

Décret signé

Fin mars, il a signé un décret destiné à encadrer plus durement le vote par correspondance, un décret attaqué par les démocrates devant la justice.

Le référendum de mardi en Virginie, grand Etat de la côte Est, était vu comme une riposte à l'initiative de redécoupage électoral lancée par Donald Trump et les républicains dans des Etats comme le Texas.

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Sur les 11 députés que la Virginie compte au Congrès américain, six sont actuellement démocrates. Avec le nouveau découpage territorial, l'espoir à gauche est de voir ce chiffre monter jusqu'à 10 lors des élections cruciales de mi-mandat en novembre.

Redessiner les circonscriptions de manière partisane et avec des contours géographiques ubuesques est une vieille recette de cuisine électorale aux Etats-Unis, connue sous le nom de «gerrymandering».

En 2025, Donald Trump a exigé auprès des dirigeants du Texas un redécoupage qui permettrait aux républicains de gagner cinq sièges au Congrès.

L'Ohio et la Caroline du Nord ont suivi l'exemple texan et ont redessiné leur carte pour offrir une poignée de sièges supplémentaires au parti présidentiel.

Face à cette offensive, le Parti démocrate a décidé de riposter et de procéder à son propre redécoupage dans certains Etats, principalement en Californie, et donc désormais en Virginie. (sda/ats/afp/svp)

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