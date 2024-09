«Kamala Harris pourrait perdre avec 7 millions de voix de plus que Trump»

Le démocrate Vinz Koller, qui fait partie des 54 grands électeurs de l'Etat américain de Californie, nous a confié pourquoi il a peur pour Kamala Harris - et ce qui motive la vice-présidente à éviter les interviews télévisées.

Natasha Hähni / ch media

Dans un peu moins de sept semaines, les Américains devront choisir qui ils enverront à la Maison-Blanche. Pas moins de 6,5 millions d’entre eux vivent à l’étranger. Pour mobiliser ceux de Suisse, Vinz Koller vient fraîchement de débarquer de l'Etat de Californie. Nous avons pu le rencontrer au détour d'un événement «Democrats Abroad». Entretien.

Il y a eu deux tentatives d’assassinat contre Donald Trump ces derniers mois. L'ex-président n'est-il pas suffisamment bien protégé?

Des mesures de protection supplémentaires seront certainement nécessaires à l'avenir. Le candidat républicain est également l’ex-président: le potentiel de danger a augmenté.

«Il n’est pas tolérable que la survie d'un candidat à la présidentielle relève de la chance ou du hasard. Dans une démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça»

Lorsque Kamala Harris s'est présentée pour un siège au Sénat américain, Vinz Koller l'a annoncée lors d'un événement de campagne. Randy Tunnel/zvg

Contrairement à la première attaque, Donald Trump a cette fois clairement imputé la tentative aux démocrates. Sont-ils en partie responsables?

C'est délicat. La motivation du tireur lors de la première attaque n’est pas encore clairement déterminée. Dans la seconde tentative, la haine du tireur envers Donald Trump a certainement joué un rôle plus important. C’est pourquoi il est désormais plus susceptible de blâmer les démocrates.

«D’un point de vue purement stratégique, je conseillerais probablement à Trump de faire de même. Mais la rhétorique extrême vient principalement de son camp»

Au sein du GOP, les attaques comme celle de Donald Trump contre les migrants haïtiens qui auraient mangé des animaux de compagnie ont longtemps été taboues. Les dirigeants politiques étaient conscients qu'il suffit d'une seule personne pour prendre à cœur une déclaration incendiaire et prendre les armes - très facilement disponibles, aux Etats-Unis. Donald Trump, lui, n'a pas ce filtre. En ce qui concerne les démocrates, en revanche, ils ne tolèrent généralement aucun langage violent.

Le système électoral américain donne un avantage au républicain Donald Trump. Keystone

Des déclarations telles que «Donald Trump est une menace pour la démocratie» pourraient pourtant être interprétées comme un appel à l’action.

Les partisans de Trump ont organisé une tentative de coup d’Etat. Il est difficile de ne pas y voir une menace pour la démocratie. En outre, certains républicains de haut rang, comme l’ancien vice-président républicain sous George W. Bush, Dick Cheney, ont dit la même chose.

«L’ensemble du discours politique aux Etats-Unis atteint actuellement un niveau sans précédent. Ce que disent les partisans des deux partis sur les réseaux sociaux est scandaleux»

Les démocrates, par exemple, refusent désormais également à JD Vance une certaine humanité dans leurs critiques. C'est dangereux.



Craignez-vous également une tentative d’assassinat contre Kamala Harris?

Bien sûr, en particulier depuis les deux attentats. Je suis très inquiet. Je me souviens encore de la campagne électorale de Barack Obama. Il a été le premier candidat à être protégé par le Secret Service lors de la primaire. A ce jour, je n’ai connaissance d’aucune attaque planifiée contre lui. Il est très difficile d’évaluer le danger potentiel. Mais jusqu’à présent, nous pensions que le Secret Service maîtrisait la situation.

Quels sont les effets du deuxième attentat sur la campagne électorale?

Après la première attaque, beaucoup pensaient que l’incident pourrait contribuer à décider des élections. Le deuxième cas a été, je pense, presque plus médiatisé à l’étranger qu’aux Etats-Unis.



«Le pays s’est malheureusement endurci face aux actes de violence»

Selon les sondages, Kamala Harris a accru son avance sur le républicain après son débat face à Donald Trump. Hillary Clinton devançait également Donald Trump dans de nombreux sondages en 2016, mais elle a quand même perdu. L'avance de Harris sera-t-elle suffisante pour remporter les élections de novembre?

Le désavantage des démocrates dans le système électoral américain est énorme. Hillary Clinton avait près de trois millions de voix de plus que Donald Trump lorsqu'elle a perdu les élections. Le principe du «winner-takes-all» s’applique dans presque tous les Etats. Les voix de la minorité sont donc «éteintes». Appliqué à l’ensemble du pays, ce système supprime nettement plus de votes démocrates.

«Donald Trump, par exemple, pourrait gagner avec sept millions de voix de moins que Kamala Harris. Quand elle dit qu'elle est 'l'opprimée', c'est tout à fait vrai»

Aussi parce que Donald Trump est l’une des personnes les plus célèbres au monde, et pas seulement dans les cercles politiques. Kamala Harris ne l’est pas. Le parti n’a que trois mois pour l’introduire dans le pays. C'est un inconvénient extrême. Toutefois, si le transfert de Joe Biden à elle n’avait pas eu lieu, les élections auraient probablement déjà été perdues.



Pour remporter les élections, Kamala Harris doit gagner les Etats-clés. Comment va-t-elle procéder?

Des Etats comme la Californie ou le Texas ne jouent plus de rôle pour son équipe de campagne, aucun argent n’y est plus investi. Le temps presse. L'accent est mis sur l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Cela signifie également qu’un problème comme la fracturation hydraulique, qui est très important en Pennsylvanie, devient soudainement très important à l’échelle nationale.

Pour gagner des voix dans les Swing States, Kamala Harris doit également se présenter dans les commerces et les supermarchés, selon Vinz Koller. Keystone

Que doit-elle faire là-bas pour gagner des votes?

Une partisane de Trump que je connais a été complètement déconcertée après le débat. A cause de la manière dont Kamala Harris était représentée dans les médias conservateurs, elle pensait que cette dernière était stupide. Cette femme votera pour Harris cette année. La tâche de l'équipe de campagne est claire. Harris doit apparaître et se présenter partout - dans les supermarchés, les foires nationales, les chaînes de télévision régionales.



Jusqu’à présent, Kamala Harris n’a accordé que très peu d’interviews, pourquoi?

Les médias nationaux ne jouent actuellement pas un rôle décisif dans la campagne électorale. Six millions de personnes qui regardent CNN ont peu d’influence à travers le pays. Un spectacle devant quelques milliers de personnes dans une région reculée de Pennsylvanie fait bien plus de différence.

«Les gens doivent savoir qui est Kamala Harris»

Il y a certainement encore du potentiel, notamment parmi les électeurs qui ont d’abord voté pour Barack Obama, puis pour Donald Trump. Mais le plus grand potentiel réside dans les personnes qui ne votent pas. Lors des dernières élections, plus de gens n’ont pas voté que ceux qui ont voté pour Trump.