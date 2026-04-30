Pékin fait pression sur Trump

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a exhorté jeudi les Etats-Unis à «préserver la stabilité durement acquise» des relations entre Pékin et Washington.

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C’est au cours d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, selon ses services, que le chef de la diplomatie chinoise a prié les Etats-Unis de «préserver la stabilité durement acquise».

Cet échange entre les deux hommes est intervenu deux semaines avant une visite prévue en Chine du président américain Donald Trump, qui devrait rencontrer à cette occasion son homologue chinois Xi Jinping.

Ce déplacement de Trump est présenté comme une occasion importante de dissiper durablement les tensions bilatérales de 2025 après le retour du milliardaire républicain à la Maison Blanche.

L'année passée a été marquée par une âpre bataille économique, à coups de droits de douane et de restrictions commerciales diverses, jusqu'à une trêve prononcée en octobre à l'occasion d'une rencontre entre MM. Xi et Trump en Corée du Sud.

«Les deux parties doivent préserver la stabilité durement acquise, bien préparer les grandes échéances des interactions à haut niveau, élargir les domaines de coopération et garder sous contrôle les points de divergence» Wang Yi à Marco Rubio, d'après un compte-rendu du ministère chinois des Affaires étrangères.

Taïwan

Le chef de la diplomatie chinoise a également appelé à oeuvrer pour des relations «stratégiques, constructives et stables, fondées sur le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant».

L'autre grand point d'achoppement entre Pékin et Washington est la question de Taïwan, une île de 23 millions d'habitants que la Chine dit vouloir «unifier» avec le reste de son territoire, sans rejeter l'option d'un recours à la force si nécessaire.

Or les Etats-Unis sont le principal fournisseur d'armes de Taipei et lui offrent un soutien diplomatique qui indispose Pékin.

«La question de Taïwan touche aux intérêts fondamentaux de la Chine et constitue le plus grand facteur de risque dans les relations sino-américaines», a ainsi souligné Wang Yi pendant sa conversation avec Marco Rubio. (ats/fv)