L'activiste suédoise Greta Thunberg figurerait sur la liste pour 2026. image: Keystone

Nobel de la paix: 287 candidats en lice cette année

Le prix Nobel de la paix enregistre cette année 287 candidatures. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'institut norvégien. Aucun nom n'a cependant fuité.

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La liste comprend 208 personnes et 79 organisations. Conformément aux statuts Nobel, leur nom reste secret pendant 50 ans. Ce chiffre est inférieur au record de 376 candidatures enregistrées en 2016, mais reste «toujours élevé», précise l'institut dans son communiqué.

«Dans un monde de plus en plus marqué par les conflits, les candidats ne manquent pas: leur engagement de principe et leurs actions innovantes ouvrent la voie à un avenir meilleur» Le comité Nobel

Les personnes habilitées à proposer des papables – notamment les anciens lauréats, les parlementaires et les ministres de tous les pays du monde, ainsi que certains professeurs d'université – restent néanmoins libres de révéler des noms.

Volodymyr Zelensky. Keystone

Parmi ceux dévoilés pour cette année figurent le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, la militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg et des institutions internationales comme la Cour pénale internationale (CPI). Le verdict tombera le 9 octobre.

Trump mentionné

Plusieurs personnes ont également déclaré avoir proposé la candidature de Donald Trump, qui avait mené une campagne pour remporter le prix l'année dernière, invoquant ses efforts pour mettre fin à huit guerres.

Donald Trump. Keystone

Il avait exprimé sa frustration d'avoir été écarté, le comité ayant préféré honorer la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. La lauréate a toutefois dédié son prix à Trump et, dans un geste inhabituel, lui a remis sa médaille en janvier.

Le comité du prix Nobel de la paix a, cependant, souligné que la médaille en elle-même ne constituait pas le prix, et que cet honneur était indissociable de la personne qui l'avait remporté.

Les nominations doivent être soumises avant le 31 janvier de chaque année, mais les membres du comité peuvent ajouter des noms lors de leur première réunion après la date limite. Elle s'est tenue le 26 février. (ats/afp)