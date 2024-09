«Chats et chiens mangés»: des écoles évacuées suite aux mensonges de Trump

On sait enfin si le colistier de Trump porte de l'eye-liner

Son colistier J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, a quant à lui assuré vendredi sur X que la ville de Springfield avait connu une «augmentation considérable des maladies transmissibles (...) et de la criminalité». (sda/ats)

Lors d'un meeting jeudi dans l'Arizona, un Etat frontalier du Mexique, le milliardaire de 78 ans a continué à faire référence à cette affirmation mensongère et raciste.

Malgré le caractère hautement douteux de la rumeur, le candidat républicain et ses proches n'ont jusqu'ici montré aucune volonté de revenir sur leurs affirmations.

La police fédérale enquête aussi sur des menaces proférées jeudi soir contre un foyer haïtien de la ville, a déclaré le directeur de ce centre, Viles Dorsainvil, évoquant des insultes et des appels à «dégager» de la communauté.

Deux écoles primaires ont été évacuées et un collège fermé, ont dit des responsables dans un communiqué à plusieurs médias. La veille, la mairie avait été évacuée après une alerte à la bombe.

Cette petite ville de l'Ohio, un Etat du nord-est du pays, est depuis lundi au coeur d'une vive polémique, lancée par la droite radicale et attisée par Donald Trump, qui affirme faussement que des migrants haïtiens attaquent des chiens ou des chats pour les manger .

