Deux suspects inculpés en tant qu'«Antifa» au Texas

Donald Trump lors d'une table ronde au sujet de l'antifa, début octobre. Keystone

Deux militants accusés d’avoir attaqué un centre de rétention d’immigrés au Texas sont désormais poursuivis pour «soutien au terrorisme», ont annoncé jeudi les autorités américaines. Cette requalification intervient après la décision de Donald Trump de classer la mouvance Antifa comme «organisation terroriste», une première dans l’histoire judiciaire du pays.

Deux personnes inculpées en juillet pour l'attaque d'un centre de rétention d'immigrés au Texas sont désormais également poursuivies pour «soutien au terrorisme». Une décision prise à la suite de la désignation par Donald Trump de la mouvance Antifa comme «organisation terroriste», ont annoncé jeudi les autorités.

Initialement, dix personnes avaient été inculpées pour l'attaque le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, contre un centre de rétention de la police de l'immigration (ICE) à proximité de Dallas pendant laquelle un policier a été blessé au cou. Elles étaient visées par six chefs d'accusation, dont trois de tentative de meurtre d'un agent fédéral.

Le nouvel acte d'accusation daté de mercredi et rendu public jeudi mentionne désormais «au moins 11 personnes» impliquées, dont deux, Cameron Arnold et Zachary Evetts, font l'objet d'une inculpation supplémentaire, pour «soutien matériel à des terroristes». Tous deux comparaîtront pour leur mise en accusation formelle le 22 octobre. L'ensemble du groupe est désormais décrit comme «une cellule Antifa».

«Pour la toute première fois: le FBI a arrêté des extrémistes anarchistes violents affiliés à Antifa et des poursuites pour terrorisme ont été engagées pour l'attaque contre ICE le 4 juillet à Prairieland, au Texas» Le patron du FBI, Kash Patel, sur X

«Comme le président des Etats-Unis l'a annoncé, Antifa est une organisation terroriste de gauche. Ils seront poursuivis en tant que tels», a renchéri sur X la ministre de la Justice, Pam Bondi.



Décision présidentielle

Donald Trump a signé en septembre un décret présidentiel classant officiellement comme une «organisation terroriste» la mouvance «Antifa», qui rassemble des groupes se réclamant de l'antifascisme, au lendemain d'une cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk.

Selon les autorités judiciaires, un des assaillants du centre d'ICE le 4 juillet a tiré 20 à 30 balles sur des agents pénitentiaires non armés, et plusieurs fusils, gilets pare-balles et talkies-walkies ont été retrouvés sur place. (mbr/ats)