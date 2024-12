Une comète perdue est une comète préalablement observée et qui a disparu lors de son dernier passage. Image: imago-images

Il dirige le «bureau de défense planétaire» et traque les astéroïdes perdus

Les astéroïdes perdus sont une énigme pour l'astronomie. Et parfois, ces corps célestes deviennent une menace pour la Terre.

Steve Haak / t-online

Vous connaissez certainement cette situation: vous avez égaré vos clés et vous avez bien une idée de l'endroit où elles pourraient se trouver, mais vos recherches restent vaines. Et vous vous en doutez, il est possible que vous ne retrouviez jamais vos clés. C'est un peu ce qui arrive aux astronomes avec les astéroïdes perdus.

Sauf qu'un astéroïde perdu, cela peut s'avérer dangereux. En effet, parmi les milliers de corps célestes considérés comme égarés, les experts estiment que certains représentent une menace pour la Terre, une menace que les astronomes veulent absolument écarter. Les chercheurs du monde entier travaillent ensemble pour retrouver les astéroïdes disparus.

Mais qu'est-ce qu'un astéroïde perdu? Ce sont des corps célestes qui ont été découverts et observés par des astronomes à un moment donné, mais dont la position exacte n'est plus connue. C'est surtout au début de l'astronomie, lorsque les techniques d'observation étaient moins précises que les méthodes actuelles, que de nombreux corps célestes ont disparu de notre champ de vision.

Un exemple célèbre est la planète naine Cérès, qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Après sa découverte en janvier 1801, les chercheurs ont perdu de vue ce corps céleste. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que Cérès a été retrouvée par l'astronome allemand Franz Xaver Freiherr von Zach – un coup de chance dans l'astronomie moderne qui n'est pas toujours garanti.

Cérès est une planète naine et l'objet le plus grand et le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Image: imago-images

1979 XB pourrait s'écraser sur la Terre en 2056

En effet, il arrive que des corps célestes disparaissent de manière plus permanente, comme l'astéroïde 1979 XB, découvert en décembre 1979. 1979 XB est considéré comme un objet proche de la Terre (en anglais: Near Earth Object, ou NEO) Cet astéroïde d'un diamètre d'environ 400 à 900 mètres est classé comme potentiellement dangereux pour la Terre.

Le physicien Richard Moissl, qui dirige le Planetary Defense Office (bureau de défense planétaire) de l'Agence spatiale européenne (Esa), nous explique:

«Il y a une probabilité non négligeable que 1979 XB entre en collision avec la Terre dans les 100 prochaines années»

Selon le scientifique, cela rend l'astéroïde à la fois fascinant et inquiétant.

Selon une évaluation des risques de l'Esa, l'astéroïde pourrait entrer en collision avec la Terre le 12 décembre 2056 à 21h38. L'endroit de l'impact n'est pas connu. Mais une chose est sûre: s'il atterrit près d'une région habitée, les conséquences seraient dévastatrices. A titre de comparaison, le météore qui s'est brisé en 2013 au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk ne mesurait qu'une vingtaine de mètres. À l'époque, plus de 1500 personnes avaient été blessées.

L'onde de choc d'une météorite a causé de graves dégâts à Tcheliabinsk. Image: imago-images

«Le météore de Tcheliabinsk était un cas particulier», explique Richard Moissl. Le corps céleste s'est dirigé vers la Terre depuis la direction du soleil. Pour l'instant, il est difficile de détecter des objets aussi petits.

L'astrophysicien Richard Moissl .

Richard Moissl est responsable du Planetary Defense Office à l'Agence spatiale européenne (Esa). Dans son rôle, il est responsable de la surveillance et de l'étude des objets proches de la Terre (Near-Earth Objects, NEOs) qui pourraient représenter un danger potentiel pour la Terre. Moissl travaille à l'identification précoce des menaces que représentent les astéroïdes et les comètes et au développement de mesures de défense possibles. Il est notamment chargé d'évaluer le risque de collision et d'étudier des stratégies de déviation des astéroïdes

Certains astéroïdes sont trop peu lumineux

Mais comment un bloc de 900 mètres de haut peut-il disparaître? Il y a de nombreuses raisons à cela. Outre les techniques d'observation imprécises des débuts de l'astronomie déjà évoquées, il arrive par exemple que les chercheurs ne puissent pas observer suffisamment longtemps les objets nouvellement découverts pour calculer leurs orbites ultérieures.

Il arrive aussi qu'un astéroïde soit trop petit et pas assez lumineux pour être observé plus longtemps. Il se peut aussi qu'il soit trop éloigné de la Terre et qu'il échappe aux regards des télescopes au bout de quelques jours. Les chercheurs tentent alors de retrouver l'objet.

«C'est un véritable travail de détective», explique Moissl. Pour retrouver les astéroïdes perdus, les astronomes développent constamment de nouvelles méthodes:

«Par exemple, nous analysons systématiquement certaines régions du système solaire où de tels objets pourraient se cacher»

Cela permet parfois de retrouver des objets proches de la Terre, comme le corps céleste 6344 PL. Cet astéroïde a été découvert par des astronomes en 1960 et a été considéré comme potentiellement dangereux pour la Terre. Il a ensuite été perdu. Ce n'est qu'en 2007 que 6344 PL a été retrouvé grâce à des méthodes d'observation modernes et porte désormais le nom alternatif de 2007 RR.

«Où l'as-tu vu pour la dernière fois?»

Retournons à la situation où vous avez perdu vos clés. Avec la meilleure volonté du monde, vous ne les trouvez pas, bien que vous les ayez cherchées dans tous les endroits possibles et imaginables. Désespéré, vous appelez votre partenaire qui vous demande «Où les as-tu vues pour la dernière fois?» pour vous rafraîchir la mémoire.

C'est aussi ce que font les astronomes lorsqu'un astéroïde est perdu. Ils examinent l'endroit où le corps céleste a été vu pour la dernière fois. Dans le cas de 1979 XB, selon l'astrophysicien Moissl, les photographies et données originales de sa découverte en 1979 ont été vérifiées à plusieurs reprises et examinées avec les méthodes les plus modernes – y compris avec l'aide de l'intelligence artificielle – sans succès.

«Les astronomes ont tout vérifié deux fois, trois fois, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune trace de lui», affirme Richard Moissl. C'est comme une affaire criminelle cosmique:

«Nous savons qu'il est là, mais il reste introuvable».

Il est possible que l'astéroïde se trouve de l'autre côté du soleil, là où les chercheurs ne peuvent pas regarder, suppose l'astrophysicien.

Une sonde de la Nasa doit découvrir des astéroïdes

Les astronomes pensent que 1979 XB se déplace sur une orbite elliptique autour du Soleil. Un jour, l'astéroïde devrait alors réapparaître à proximité de la Terre. Il pourrait alors être découvert par le télescope spatial Neo Surveyor, que la Nasa prévoit de lancer en 2028.

Voici la sonde Neo Surveyor. Image: nasa

Neo Surveyor a pour mission de détecter des objets invisibles depuis la Terre qui ont un diamètre de 150 mètres ou plus et qui se déplacent à proximité de l'orbite terrestre – et qui sont donc potentiellement dangereux.

D'ici là, la recherche de 1979 XB se poursuivra avec les télescopes existants. «Nous le découvrirons probablement un jour», déclare Moissl. Et peut-être même qu'un livre sera alors écrit sur la recherche passionnante de l'astéroïde perdu.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci