bien ensoleillé19°
DE | FR
burger
International
Espionnage

Pourquoi l'Autriche est le paradis des espions russes

Pourquoi l'Autriche est le paradis des espions russes

Les autorités autrichiennes ne s'émeuvent pas d'abriter un potentiel espion russe. Mais ça pourrait changer.
17.09.2025, 17:0117.09.2025, 17:01
Blaise GAUQUELIN, vienne / afp

Depuis des années, un chercheur russe travaille en Autriche pour un institut international bénéficiant de fonds européens, après avoir collaboré avec une fondation soupçonnée d'espionnage et sanctionnée par l'UE. C'est ce qu'a révélé un grand quotidien du pays, sans que cela ne provoque le moindre remous.

Dmitry Erokhin exerce à l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (Iiasa), fondé pendant la Guerre froide afin de favoriser les échanges scientifiques entre Est et Ouest, et sis dans un château non loin de Vienne.

Picture taken on September 12, 2025 shows the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) located in a Habsburg palace in the Lower Austrian town of Laxenburg near Vienna. Revelations ...
Le siège de l'institut, à quelques kilomètres au sud de la capitale autrichienne.Image: AFP

Le jeune homme publie depuis 2019 des analyses sur la navigation dans l'Arctique, les investissements chinois en Europe de l'Est, l'impact de la fausse information ou le complotisme. Il a cosigné des travaux notamment avec trois autres chercheurs de l'Iiasa, tous formés en Russie, selon les informations qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux.

Mais d'après Der Standard, il a également été lié à la fondation Pravfond, soupçonnée de financer des projets de désinformation et la défense de suspects d'espionnage.

A propos de Pravfond 👇

Comment Moscou infiltre l’Europe avec des «agents jetables»

Point de contact avec la Russie

Le journal a publié un article à ce sujet en mai, dans le cadre d'une enquête internationale coordonnée par l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consortium de journalistes.

Il affirmait notamment que Dmitry Erokhin avait dirigé de 2022 à 2024 une association dédiée à «la promotion des valeurs culturelles, juridiques et humaines en général», et logée à la même adresse que l'Institut culturel russe à Vienne.

Il a utilisé cette association comme «point de contact» pour fournir une aide juridique à la diaspora russe en Autriche et Pravfond l'a rémunéré, selon le journal qui cite des courriels et documents internes transmis à la télévision danoise DR.

Trump ne renonce pas au Groenland et a mis la CIA sur le coup

Un mois plus tôt, en avril, la Cour des comptes de l'Union européenne déplorait l'absence de contrôles pour s'assurer que les entités financées avec des fonds européens respectent les valeurs de l'UE.

Selon son rapport 2024, l'Iiasa a bénéficié d'un peu plus de 19 millions d'euros (environ 18 millions de francs suisses) en contrats et subventions, dont une partie, qui n'est pas précisée, provient de l'UE.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé que Dmitry Erokhin «disposait toujours d'un visa valide», le gouvernement «n'ayant aucune information de la part de la police» l'incriminant.

L'affaire ne fait pas grand bruit en Autriche

Et pour cause: en Autriche, les faits reprochés à ce chercheur, s'ils sont allégués, ne sont pas interdits par la loi. Car l'espionnage y est légal, quand il n'est pas opéré «au détriment de l'Autriche».

Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens. En Allemagne et au Royaume-Uni, des condamnations ont été prononcées contre des informateurs de Moscou. Et au Danemark, une Russe a été arrêtée suite aux révélations du groupe audiovisuel public DR dans le cadre de l'enquête de l'OCCRP.

Poutine déploie du gros matos d'écoutes aux frontières de l’Otan

Interrogé, l'Iiasa a affirmé avoir diligenté une «enquête interne» suite aux informations du Standard, qui pouvaient supposer un possible conflit d'intérêt, ce qui serait contraire à son règlement.

«L'Iiasa n'a trouvé aucune preuve d'acte répréhensible de la part» du chercheur russe, «actuellement toujours employé», selon une porte-parole. «Il a nié toute implication» avec Pravfond et a «l'intention d'entreprendre une action en justice», a-t-elle ajouté.

Der Standard a confirmé à l'AFP avoir reçu une lettre d'avocat exigeant de retirer le nom de Dmitry Erokhin de son article en ligne, mais «pas de plainte». Le quotidien a ensuite précisé:

«Nous ne voyons aucune raison de modifier notre reportage»

Contacté, Dmitry Erokhin n'a pas répondu à l'AFP.

Ces sept menaces inquiètent le patron des espions suisses

L'espionnage, un fait connu à Vienne

Ces dernières années, des scandales d'espionnage au profit de la Russie ont terni la réputation de Vienne auprès des services de renseignement occidentaux et le pays veut légiférer.

Dans son programme de coalition, adopté cette année, le gouvernement dirigé par les conservateurs a prévu «de créer de nouveaux délits d'espionnage», sans préciser s'il comptait interdire l'espionnage au détriment d’autres Etats.

Neutre depuis 1955 bien qu'elle ait dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine, l'Autriche, qui se veut une terre de dialogue, subit les tensions internationales fragilisant des structures comme l'Iiasa. L'Institut compte 19 Etats membres et une entité regroupant des pays d'Afrique sub-saharienne, et la coopération est de plus en plus difficile.

«Ils peuvent recruter n’importe qui»: les saboteurs russes inquiètent

Ses plus de 500 chercheurs viennent notamment d'Ukraine, de Russie, d’Israël ou d'Iran. L'Iiasa n'a plus le droit, en raison des sanctions, de collecter la participation russe, même si le pays en reste membre.

La contribution américaine a baissé, «ce qui laisse» selon une porte-parole un «déficit budgétaire important» nécessitant des économies «immédiates», comme des «baisses volontaires de salaire».

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Vladimir Poutine dans tous ses états
1 / 10
Vladimir Poutine dans tous ses états
Poutine en mode chasseur, 2010.
source: ap ria novosti russian governmen / dmitry astakhov
partager sur Facebookpartager sur X
Elle se fait agresser dans un tram à Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Voici la nouvelle arme des MAGA pour défendre Trump
Trump dort-il? Si oui... quand? Depuis quelques semaines, son entourage se donne le mot pour louer en public la véritable machine sans fatigue que serait le président des Etats-Unis. Un sommeil qui est devenu politique et que des psychologues considèrent comme «anormal».
Souvenez-vous, en avril 2024, alors qu’il risquait plusieurs années de prison, le candidat républicain s’était assoupi à plusieurs reprises durant son propre procès. Enfin... ça, c’est selon les chroniqueurs judiciaires américains présents dans la salle d’audience.
L’article