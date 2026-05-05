Le président russe Vladimir Poutine. Image: Yury Kochetkov

Les pertes de l'armée russe battent des records

La guerre en Ukraine entraîne des pertes humaines de plus en plus importantes pour l'armée russe. Un institut de recherche américain dresse un parallèle saisissant.

Plus de «International»

Un article de

Dans la guerre en Ukraine, l'armée du chef d'Etat russe Vladimir Poutine doit faire face à des pertes de plus en plus conséquentes. Selon un rapport du journal ukrainien Kyiv Independent, sur une centaine de victimes au sein de l'armée russe, environ deux tiers sont des morts et un tiers des blessés. Cela correspond à un rapport de 2 pour 1.

Au début de l'invasion russe, le rapport entre les soldats tués et les blessés était de 1 pour 2, toujours selon le journal.

Une hécatombe côté russe

Le Kyiv Independent s'appuie, dans son rapport, sur des données des services de renseignement ukrainiens, qui ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante. Des observateurs occidentaux font néanmoins état eux aussi d'une forte augmentation du nombre de morts russes.

Selon le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington, le nombre de victimes russes dans la guerre en Ukraine a dépassé le seuil de 1,2 million de soldats au tournant de l'année. Le CSIS relève:

«Pour replacer ces chiffres dans leur contexte historique: depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie compte dans ce conflit plus de victimes et de morts que n'importe quelle autre grande puissance dans n'importe lequel de ses conflits.»

Un fragile cessez-le-feu

Un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), aux Etats-Unis, corrobore également ces chiffres. Selon ce document, l'armée de Poutine a enregistré au total 45 795 victimes en mars 2026, soit des tués, des blessés de combat et des blessés légers. Le nombre de victimes dans l'armée de Poutine s'est ainsi maintenu au-dessus de la barre des 45 000 depuis septembre 2025, des pertes qui n'avaient plus été enregistrées depuis le début de l'invasion au printemps 2022.

La Russie et l'Ukraine ont annoncé un cessez-le-feu en début de semaine. Cependant, les hostilités devraient cesser à des dates différentes.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a vivement critiqué la Russie à la suite des attaques meurtrières survenues dans la nuit de lundi à mardi:

«C'est du cynisme pur et simple que d'exiger un cessez-le-feu pour organiser des célébrations de propagande, alors que l'on mène chaque jour de telles attaques de missiles et de drones.»

La Russie pourrait cesser le feu à tout moment «et cela mettrait fin à la guerre et à nos réactions», a ajouté le président ukrainien.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici