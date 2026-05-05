«Maximum une minute par jour»: Trump ironise sur sa forme

Une minute, et pas une de plus: Donald Trump a partagé avec des enfants son taux d'activité physique quotidien. Keystone

Lors d'un évènement à la Maison-Blanche ce mardi pour relancer un programme sportif pour les enfants, le président américain a ironisé sur sa forme physique. Une sortie qui a surtout eu don de relancer, elle, les interrogations sur son état de santé.

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Donald Trump a affirmé mardi que sa routine sportive ne dépassait pas une minute par jour, au moment où il signait un décret qui rétablit le prix du Test de forme physique présidentiel pour les écoles, récompensant la pratique physique des enfants. Autant dire qu'il a fait preuve d'une certaine ironie:

«Je fais tellement d'exercice, genre une minute par jour, maximum. Si j'ai de la chance» Donald Trump

Grand amateur de golf, le président a ironisé sur ses déplacements «en voiturette».

Une déclaration qui ravive les spéculations sur la santé de Donald Trump, président le plus âgé jamais investi, qui fêtera ses 80 ans le mois prochain. Ce dernier présentait notamment des ecchymoses aux mains, des jambes enflées et a semblé s'assoupir à plusieurs reprises en public.

Les mains de Donald Trump, ce 5 mai. Keystone

La Maison-Blanche avait rétorqué que ces affections étaient dues à un problème veineux et à une consommation excessive d'aspirine. Trump aime se vanter de sa forme physique, la comparant à celle de son prédécesseur démocrate, Joe Biden, qui s'est retiré de la course présidentielle de 2024 en raison de son âge.

Les golfeurs Gary Player et Bryson DeChambeau étaient présents lors de la signature ainsi que plusieurs écoliers qui ont semblé dépourvus lorsque le président a dérivé sur plusieurs sujets, notamment une longue description des morts lors des manifestations en Iran. (mbr/ats)

La visite de Donald Trump chez Charles III, en images 1 / 25 La visite de Donald Trump chez Charles III, en images Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor. source: getty images europe / wpa pool