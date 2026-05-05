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Donald Trump relance les rumeurs sur sa santé

«Maximum une minute par jour»: Trump ironise sur sa forme

President Donald Trump speaks before signing a proclamation in the Oval Office at the White House, Tuesday, May 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donald Trump
Une minute, et pas une de plus: Donald Trump a partagé avec des enfants son taux d'activité physique quotidien.Keystone
Lors d'un évènement à la Maison-Blanche ce mardi pour relancer un programme sportif pour les enfants, le président américain a ironisé sur sa forme physique. Une sortie qui a surtout eu don de relancer, elle, les interrogations sur son état de santé.
05.05.2026, 20:3805.05.2026, 20:38

Donald Trump a affirmé mardi que sa routine sportive ne dépassait pas une minute par jour, au moment où il signait un décret qui rétablit le prix du Test de forme physique présidentiel pour les écoles, récompensant la pratique physique des enfants. Autant dire qu'il a fait preuve d'une certaine ironie:

«Je fais tellement d'exercice, genre une minute par jour, maximum. Si j'ai de la chance»
Donald Trump

Grand amateur de golf, le président a ironisé sur ses déplacements «en voiturette».

Trump tente de cacher une info très sensible sur son physique

Une déclaration qui ravive les spéculations sur la santé de Donald Trump, président le plus âgé jamais investi, qui fêtera ses 80 ans le mois prochain. Ce dernier présentait notamment des ecchymoses aux mains, des jambes enflées et a semblé s'assoupir à plusieurs reprises en public.

President Donald Trump places his hands together as he speaks before signing a proclamation in the Oval Office at the White House, Tuesday, May 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Dona ...
Les mains de Donald Trump, ce 5 mai.Keystone

La Maison-Blanche avait rétorqué que ces affections étaient dues à un problème veineux et à une consommation excessive d'aspirine. Trump aime se vanter de sa forme physique, la comparant à celle de son prédécesseur démocrate, Joe Biden, qui s'est retiré de la course présidentielle de 2024 en raison de son âge.

Analyse
Trump a disparu

Les golfeurs Gary Player et Bryson DeChambeau étaient présents lors de la signature ainsi que plusieurs écoliers qui ont semblé dépourvus lorsque le président a dérivé sur plusieurs sujets, notamment une longue description des morts lors des manifestations en Iran. (mbr/ats)

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Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
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Trump et ses poignées de main qui n’en finissent plus

Vidéo: watson
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Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
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Hantavirus: trois évacuations prévues sur le navire sous surveillance
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