International
Etats-Unis

USA: Un indice clé d'inflation annulé en raison du «shutdowm»

Le «shutdowm» américain a une conséquence inattendue

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Richard Drew) Financial Markets Wall Street
L'indice américain des prix à la consommation (CPI) d'octobre, ne sera jamais publié.Keystone
Le «shutdown» historique aux Etats-Unis a empêché la collecte des données, forçant l’annulation pure et simple de l’indice des prix d’octobre, un indicateur clé pour suivre l’inflation. Résultat: la Fed devra ajuster sa politique monétaire à l’aveugle, privée de chiffres frais alors que la hausse des prix repart.
21.11.2025, 20:3121.11.2025, 20:31

Une mesure phare d'inflation aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation (CPI) d'octobre, ne sera jamais publiée en raison de la longue paralysie budgétaire qu'a connue le pays, a annoncé vendredi un service statistiques officiel. Ce sera un nouveau manque impossible à combler pour jauger de l'état de l'économie américaine.

Pendant le «shutdown» le plus long de l'histoire (du 1er octobre au 12 novembre), les fonctionnaires du service statistiques du ministère du Travail (BLS) n'ont pas été autorisés à travailler et donc à collecter les prix d'un large panier de biens et services.

Fin de la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis

La publication de l'indice CPI du mois d'octobre a donc été annulée. Le BLS avait annoncé plus tôt cette semaine qu'il ne pourrait pas non plus calculer le taux de chômage sur cette période.

«Le BLS ne peut pas collecter les données de manière rétroactive»
L'administration américaine sur son site internet

Le service a aussi dû reporter la publication des données CPI pour le mois de novembre, qui n'interviendra que le 18 décembre, soit après la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Signe d'incertitude sur les marchés: le bitcoin dégringole

Ces éléments vont donc manquer aux participants du Comité monétaire (FOMC) pour évaluer l'inflation, alors qu'ils sont chargés de fixer les taux d'intérêt de manière à assurer une certaine stabilité des prix, l'objectif étant une inflation de 2%.

Le dernier indice CPI disponible, concernant le mois de septembre, s'affichait à 3% contre 2,3% en avril. La banque centrale des Etats-Unis privilégie un autre indice d'inflation, le PCE. Le dernier mois connu remonte à août, quand il était à 2,7%.

Le service statistiques qui le calcule (BEA) n'a pas encore donné de nouvelle date de publication pour septembre. Le sort du rapport d'octobre restait incertain vendredi en milieu de journée, le site internet du BEA affichant «à reprogrammer». (mbr/ats)

