Au sommet des sondages à ce stade de la campagne pour l'élection de 2024: l'actuel président des Etats-Unis, Joe Biden, et son prédécesseur, Donald J. Trump. montage: watson

Bye bye Vivek! Voici tous les candidats pour la Maison-Blanche

Ils ne sont plus nombreux pour régater derrière Donald Trump: voici la liste des prétendants au poste suprême de président des Etats-Unis en 2024, actuellement dominée l'ancien président et son successeur. Une liste qui sera, of course, mise à jour au fur et à mesure des arrivées, sorties et autres péripéties. Dernier en date à abandonner: Vivek Ramaswamy, le richissime agitateur de l'alt-right.

Plus de «International»

Ils étaient plus d'une vingtaine en août 2023, ils ne seront plus que deux, le 4 novembre 2024. Tous, pour l'instant, dissimulés dans l'ombre des deux éternels rivaux: le président actuel Joe Biden, et son prédécesseur, Donald Trump.

Côté républicain, la primaire est encore bondée: plus d’une dizaine de candidats sont toujours en lice pour l’investiture. Le premier à avoir déclaré forfait, fin août, est le maire de Miami, Francis Suarez, qui a échoué à se qualifier pour le premier débat des primaires à Milwaukee.

En face, les démocrates se tâtent encore derrière la volonté affichée de leur chef, Joe Biden.

Voici donc qui a franchi le pas et les enjeux de chaque candidature.

Chez les républicains, nous avons...

Donald Trump

Getty Images North America

Bon, lui, pas besoin de vous le présenter.

Donald Trump, 77 ans, a annoncé sa volonté de revenir à la Maison-Blanche en novembre 2022, depuis son manoir de Mar-a-Lago. Bien qu'il soit le favori incontesté des républicains, à l'heure actuelle, sa campagne sera jalonnée de procès et de pièges judiciaires en tous genres. Il vient de rafler la primaire de l'Etat de l'Iowa avec un score écrasant.

Ron DeSantis

Getty Images North America

On l'a longtemps présenté comme le messie de la droite dure, le seul capable de terrasser Donald Trump: Ron DeSantis, 45 ans, s'est essoufflé sitôt lancé. Depuis qu'il a lancé maladroitement sa campagne sur Twitter, le 24 mai dernier, le gouverneur de Floride, qui mène une lutte acharnée contre Disney et le progressisme, lutte contre sa chute dans les sondages.

Quelques détails sur la décadence de Ron DeSantis, ici... Le Trump «avec un cerveau» est grillé

Nikki Haley

Image: Anadolu

Ex-gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice aux Nations Unies sous l'administration Trump, Nikki Haley, 51 ans, est l'unique femme du panel républicain. Après de longs mois à stagner dans les intentions de vote (elle a annoncé sa campagne le 14 février), elle est revenue au centre des discussions après une solide performance lors du premier débat républicain, le 23 août. Au point de devancer son rival Ron DeSantis dans plusieurs Etats, à l'aube des primaires.

D'autres détails sur la «dame de fer»... La «dame de fer» qui défie Trump

Asa Hutchinson

Getty Images North America

Asa Hutchinson a annoncé sa candidature le 2 avril. A un jour près, on aurait pu croire à une blague, mais l'ex-gouverneur de l'Arkansas de 72 ans est on ne peut plus sérieux. Surtout quand il s'agit de faire barrage à Donald Trump pour protéger la respectabilité du Grand Old Party. Quant à savoir si le respect de la bienséance est suffisant pour se faire élire... l'histoire américaine ne manque pas de preuves... du contraire. Depuis, la campagne du septuagénaire consiste surtout à rappeler qu'il est toujours dans la course.

Pour en savoir plus... Analyse Les républicains sont à la merci de Trump

Ryan Binkley

NBC News le présente comme un «républicain peu connu» qui tentait désespérément de se qualifier pour le second débat républicain du 27 septembre - sans succès. Un faux-départ pour le pasteur et entrepreneur de 56 ans, qui part de zéro en matière de carrière politique. Ryan Binkley affirme que sa mission est d'«unir le pays avec l'amour de Dieu». Il aura bien besoin d'une intervention divine, voire d'un miracle, pour remporter la primaire de son parti. En tout cas, il court toujours.

Et chez les démocrates, nous avons...

Joe Biden

Getty Images North America

A moins d'avoir vécu dans un bunker ces soixante dernières années, vous savez probablement qui est cet homme.

Joe Biden, 81 ans, le président le plus âgé à n’avoir jamais dirigé les Etats-Unis, veut remettre le couvert en 2023. En annonçant sa candidature pour sa réélection, le 25 avril dernier, Joe Biden semble déterminé à garder ce record pour lui. A moins d'une catastrophe (ou d'une chute) imprévue, tout porte à croire qu'il sera le candidat nominé par le parti démocrate pour tenter de vaincre le républicain adverse.

Marianne Williamson

Image: The Washington Post

Ancienne gourou spirituelle d'Oprah Winfrey et auteur d'une flopée de bouquins sur le développement personnel, Marianne Williamson, 71 ans, milite pour un «Etat de paix». Pour elle, Joe Biden incarne un «choix faible» et Donald Trump le «symptôme d’une maladie de la psyché américaine». Vous voyez le genre. Après 2020, il s'agit de la deuxième tentative de la démocrate d'accéder à la Maison-Blanche. Le problème? Faute de fonds, sa campagne est en pause.

Et sinon, nous avons...

Robert F. Kennedy Jr.

Image: Los Angeles Times

Chez les Kennedy, se présenter à la présidentielle est une tradition familiale. Fils d'un candidat, neveu d'un candidat et, enfin, neveu d'un président, Robert Kennedy est plus connu pour ses excentricités, ses convictions anti-vaccins et ses thèses complotistes que pour ses intérêts de gauche. L'avocat de 69 ans, qui s'est présenté en avril sous bannière démocrate (si si) a longtemps été présenté dans les médias comme un concurrent sérieux à Joe Biden. Enfin, «sérieux»... on s'entend. Il a finalement quitté la primaire démocrate pour se présenter sous bannière indépendante.

Cornel West

Image: Los Angeles Times

Cornel West, lui, décrit Donald Trump comme un «néofasciste», Joe Biden comme un «néolibéral à la petite semaine» et Barack Obama de «fraude». Outre ses activités de professeur de philosophie et de théologie dans de prestigieuses universités comme Havard et Princeton, cet activiste de gauche (et de la première heure) est un fervent soutien de Bernie Sanders. Il court sous la bannière du tout frais «People’s Party». Sa campagne, «toujours avec le sourire», s'annonce aussi vivante que divertissante.

Eux, ils ont laissé tomber...

Will Hurd

Getty Images North America

Will Hurd, 46 ans, avait pourtant le nom qu'il fallait pour se battre (traduit littéralement en français, ça donne: «Va faire mal»). Hélas, ça n'a pas suffi à cet ancien officier de la CIA et représentant du Texas au Congrès. Après avoir échoué à se qualifier pour le premier débat républicain télévisé, le 23 août, puis au second, le 27 septembre, il a jeté l'éponge début octobre: «Il est important de reconnaître les réalités du paysage politique et la nécessité de consolider notre parti autour d'une seule personne pour vaincre à la fois Donald Trump et le président Biden», a-t-il affirmé sur X. Ce virulent critique de Donald Trump, l'un des seuls à avoir promis publiquement de ne pas lui vouer allégeance en cas de victoire, a donc choisi d'offrir son soutien à Nikki Haley.

Larry Elder

Getty Images North America

Lui, traduit littéralement, c'est «Larry l'Aîné» (son nom indien, selon Google traduction). Animateur de radio et chroniqueur conservateur de longue date, Larry Elder a annoncé sa candidature le 20 avril dans feu l'émission de Tucker Carlson sur Fox News. De la campagne du Californien de 71 ans, on n'a pratiquement plus entendu parler. Comme Will Hurd, à défaut d’emplir les conditions nécessaires pour participer au premier débat, il a déclaré forfait le 23 octobre 2023.

Perry Johnson

Getty Images North America

Moins d'un an après avoir été éjecté de l'élection du gouverneur du Michigan, où il a été accusé d'avoir soumis un certain nombre de fausses signatures, le businessman de 75 ans, Perry Johnson avait décidé de se lancer dans la course à la présidentielle (remarquez, les soupçons de fraude électorale n'ont jamais particulièrement fait obstacle aux candidats). Une campagne de courte durée, puisqu'il a abandonné fin octobre.

Mike Pence

Getty Images North America

L'ex-vice-président de Donald Trump, Mike Pence, 64 ans, avait une revanche à prendre: après des années de bons et loyaux services envers son fougueux président, le républicain est devenu du jour au lendemain le «traître» qu'on voulait pendre, le jour de l'insurrection du 6 janvier sur le Capitole. L'ancien gouverneur de l'Indiana et représentant au Sénat nourrissait des rêves de Maison-Blanche depuis longtemps. Encore raté. Le 28 octobre, il a annoncé son retrait de la course - avec la bénédiction de Dieu, quand même. «La Bible nous dit qu’il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. En voyageant à travers le pays au cours des six derniers mois, je suis venu ici pour dire qu’il est devenu clair pour moi que ce n’est pas mon heure. Ainsi, après de nombreuses prières et délibérations, j’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui», a-t-il déclaré lors d'une conférence de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. Amen.

Tim Scott

Getty Images North America

Dès le moment où il s'est lancé, le 22 mai 2023, on a souvent soupçonné Tim Scott, 58 ans, l'unique élu noir républicain du Sénat, de travailler en sous-main pour la candidature de Donald Trump. Sans oublier les spéculations et les kilomètres d'articles consacrés à son célibat de longue date du sénateur. Alors qu'il venait ENFIN de sortir sa mystérieuse «petite amie chrétienne» du placard, à l'issue du troisième débat républicain le 8 novembre à Miami, le sénateur de Caroline du Sud a fini par jeter l'éponge quatre petits jours plus tard. On murmure que sa décision a pris tout le monde par surprise - il n'avait averti aucun membre de son équipe avant de mettre un terme à sa campagne en direct sur Fox News, le 12 novembre.

Doug Burgum

Getty Images North America

Au long de sa campagne, une seule constante: Doug Burgum, 67 ans, n'aura jamais été à court de liquidités. Le gouverneur du Dakota du Nord disposait des centaines de millions de dollars sur son compte, grâce à son entreprise spécialisée dans les logiciels informatiques. Bien que très populaire dans son (petit) Etat, il avait dès le début conscience que cela n'allait pas suffire à conquérir le reste du pays. Du coup, depuis qu'il avait lancé sa campagne en juin, il raflait des dons en échange de bons cadeaux. Lundi 4 décembre, alors dans les tréfonds des sondages, il a annoncé son abandon, non sans tacler une dernière fois «les critères arbitraires» d'admissibilité, édictés par le Comité national républicain. Mais il a conclu son communiqué par un message digne de l'Oncle Sam: «Je suis fier de mon bilan et de ma vision d'améliorer la vie de chaque Américain».

Chris Christie

Getty Images North America

Il est passé de cireur de pompes en chef de Donald Trump à l'un de ses principaux critiques: Chris Christie, 61 ans, s'était fait une spécialité des noms d'oiseaux dont il affuble son rival. Ex-avocat et gouverneur respecté du New Jersey, le républicain avait annoncé le lancement de sa campagne le 6 juin. Après une campagne qui n'a pas fait tellement de vagues, il a annoncé son retrait le 10 janvier 2024. Au moment de reconnaître son échec, il n'a pas manqué de lâcher quelques encouragements à ses rivaux toujours en lice: «Nikki Haley, elle va se faire fumer. Elle n'est pas à la hauteur de ça.» Dommage, être mauvais perdant ne fait pas partie du cahier des charges d'un futur président. A moins que...

Vivek Ramaswamy

Getty Images North America

En onze mois de campagne, il est passé de l'illustre inconnu au nom imprononçable à l'agitateur du début de campagne. Aussi talentueux qu'hautement controversé, Vivek Ramaswamy a été l'une des révélations de cette campagne. Au fil des mois et des punchlines pas ok, l'entrepreneur en biotechnologie de 38 ans, a fait une percée inattendue dans les sondage - au point qu'on souffle son nom comme potentiel vice-président de Donald Trump. Après s'être pris une raclée dans lors de la primaire dans l'Iowa, il a annoncé la fin de sa campagne pour se rallier à l'ancien président, le 16 janvier 2024.