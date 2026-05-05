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Des agents tirent sur un homme armé près de la Maison Blanche

Des agents fédéraux tirent sur un homme armé à proximité de la Maison Blanche
On ne sait pas encore si l'événement est lié à la récente tentative d'assassinat contre Donald Trump.Image: Imago

Des agents tirent sur un homme armé: confinement à la Maison Blanche

Des tirs sont survenus lundi dans le centre de Washington. Un mineur a été blessé durant l'incident.
05.05.2026, 09:2305.05.2026, 09:23

Des agents fédéraux ont tiré sur un homme armé lundi dans le centre de Washington, ce qui a causé un court confinement à la Maison Blanche.

L'incident s'est produit à proximité du National Mall, lieu touristique de la capitale américaine situé à deux pas de la Maison Blanche, peu après le passage du convoi du vice-président JD Vance, a annoncé Matthew Quinn, directeur adjoint du Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines.

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Toutefois, ce dernier ne pense pas que le vice-président ait été ciblé, et a déclaré à la presse qu'il ne pouvait dire si cela était lié à la récente tentative d'assassinat contre Donald Trump. «Je ne vais pas m'avancer là-dessus», a-t-il averti.

«Si c'était dirigé contre le président ou pas, je ne sais pas, mais nous trouverons la raison»

Un mineur a été blessé

Le Secret Service a tiré sur un individu qui paraissait «soupçonneux» et armé. L'homme s'est enfui à pied après avoir été approché par les agents et a ouvert le feu, a détaillé Matthew Quinn.

Les autorités ont alors ouvert le feu à leur tour et blessé l'homme qui a été conduit à l'hôpital. Son état de santé n'est pas encore connu.

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Un mineur a été blessé durant l'incident, qui intervient une dizaine de jours après qu'un homme a tenté de s'introduire dans la salle d'un hôtel où Donald Trump assistait à un gala de la presse. Cole Allen, 31 ans, a été inculpé pour avoir tenté d'assassiner le président américain. (jzs/ats)

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