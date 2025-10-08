assez ensoleillé13°
Ils vivent dans des maisons contaminées: «C'est comme le 11-Septembre»

Karen Girard wears a facemask as she stands inside her home in Altadena, California, on August 21, 2025. The fires that tore through Los Angeles nine months ago didn&#039;t destroy Karen Girard&#039;s ...
Karen Girard dans sa maison à Altadena, en Californie, le 21 août 2025.Image: AFP

Ils vivent dans des maisons contaminées: «Comme le 11-Septembre»

Neuf mois après les incendies qui ont ravagé Los Angeles, des habitants découvrent que leurs maisons sont contaminées par des substances toxiques, parfois cancérigènes. Entre coûts exorbitants et assurances réticentes, beaucoup craignent de ne jamais pouvoir regagner leur foyer.
08.10.2025, 11:5608.10.2025, 11:56
Romain FONSEGRIVES, los angeles - afp

Neuf mois après les incendies de Los Angeles, Karen Girard ne peut toujours pas réemménager chez elle. La fumée a imprégné les murs, le parquet et les meubles d’un cocktail toxique qui l’oblige à porter un masque chaque fois qu’elle y pénètre. Sa maison est infestée de métaux lourds, notamment du plomb, de l’arsenic ou du zinc, et de substances volatiles toxiques, parfois cancérigènes, comme du cyanure et du furfural.

Lorsque les flammes ont rasé les pavillons voisins, mais épargné sa propriété, Karen Girard s’est d’abord crue chanceuse.

«J’étais tellement heureuse, je me suis dit que je devrais aller acheter des billets de loterie»
Karen Girard à l’AFP

Mais cette habitante de la banlieue d’Altadena a progressivement déchanté, au fil des analyses. «J’ai réalisé que même si la maison est encore là, je risque de la perdre», sanglote la designeuse de 58 ans. Asthmatique, elle subit de violentes crises à chaque fois qu’elle reste trop longtemps sur place. Au point que son médecin a changé son traitement.

«Un miracle»: la maison de cette famille a échappé au pire

Avec 31 morts et plus de 16 000 bâtiments détruits, les incendies de Los Angeles ont surpris par leur ampleur, ravageant la ville d’Altadena et le quartier huppé de Pacific Palisades.

Désastre invisible

Mais au cœur des flammes couvait un autre désastre, invisible: celui de la pollution provoquée par la combustion de tant de constructions, voitures, télévisions et autres objets plastiques. Poussée par des rafales atteignant 160km/h, la fumée toxique s’est infiltrée sous les portes et à travers les bouches d’aération.

«La toxicité potentielle du mélange dégagé par ces incendies est probablement beaucoup plus importante que celle des autres grands incendies que nous avons connus aux Etats-Unis, car ils n’ont pas touché autant de structures urbaines»
Michael Jerrett, professeur de sciences environnementales à l’université UCLA

Au printemps, son équipe a testé l’atmosphère des communautés incendiées et y a trouvé du chrome hexavalent, une forme cancérigène du chrome, à des niveaux justifiant «une vigilance accrue» des autorités. Ces nanoparticules ont pu être transportées jusqu’à 10 kilomètres des zones sinistrées, affectant potentiellement des dizaines de milliers de personnes, selon lui.

«Elles sont tellement petites qu’elles peuvent entrer dans les intérieurs avec une grande efficacité», avertit-il.

«Il est vraiment important que les habitants qui veulent revenir dans leurs maisons les fassent assainir correctement»
Michael Jerrett

Mais la prise en charge par les assurances de cette procédure prohibitive s’avère extrêmement compliquée. Karen Girard est ainsi engluée dans une interminable bataille d’experts.

«Maman, laisse-moi»: ils ont été piégés par les flammes à Los Angeles

L’hygiéniste qu’elle a engagé recommande de remplacer tous ses meubles et objets, de traiter la charpente de sa maison et de détruire les murs pour les reconstruire. Mais celui mandaté par son assurance assure qu’un simple coup d’aspirateur équipé d’un filtre à air capturant les particules fines suffirait à rendre l’endroit habitable.

epa12322537 Workers frame a new home as fire recovery efforts continue from the Eaton Fire in Altadena, California, USA, 25 August 2025. In January 2025 the Eaton Fire burned more than 14,000 acres, d ...
Une maison en cours de reconstruction, à Altadena, en août.Image: EPA

Assurances pointées du doigt

«Comment est-ce possible?», s’interroge la Californienne, en soupçonnant son assurance de négliger sa santé. «Pour eux, c’est une question d’argent, mais pas pour moi. C’est ma maison. C’est un endroit où je vis depuis plusieurs décennies et où je veux désespérément rentrer», regrette-t-elle.

«Il n’y a pas de normes claires, les compagnies d’assurance peuvent refuser ce qu’elles veulent», enrage Jane Lawton, fondatrice de l’association Eaton Fire Residents United. Son organisation a cartographié plus de 200 tests effectués sur des habitations d’Altadena. Tous montrent divers degrés de contamination.

«Ça va être comme le 11 septembre»
Jane Lawton

Elle rappelle qu’après l’attentat à New York en 2001, le voisinage étendu du World Trade Center a souffert de maladies respiratoires chroniques et d’un taux élevé de cancers. Consciente du problème, la Californie a lancé en mai une task force afin d’imposer aux assurances des règles claires pour indemniser les dommages causés par la fumée.

Priscilla Munoz and her husband Zack speak beside the now empty swimming pool at their home in Pasadena, California on August 22, 2025, which they had tested for toxic chemicals following the January ...
Priscilla Muñoz et son mari devant leur piscine, désormais vide, à Pasadena.Image: AFP

Premier assureur de l’Etat, State Farm souligne avoir «versé plus de 4,5 milliards de dollars» aux victimes des incendies de janvier, et «évalue chaque demande d’indemnisation, y compris celles liées à la fumée, au cas par cas». Mais pour Priscilla Muñoz, cliente chez eux, l’assureur traîne des pieds. Cette habitante de Pasadena résidant à 1,5 kilomètre de la zone sinistrée a bataillé de longues semaines pour obtenir une indemnisation afin d’être hébergée ailleurs.

L'incendie de Los Angeles a rasé le paradis sur terre

L’analyse de sa maison, qu’elle a payé 10 000 dollars de sa poche, révèle notamment du plomb. La quadragénaire ne sait toujours pas si l’assurance financera une décontamination et se fait un sang d’encre pour ses deux enfants. «Le plomb (…) ça s’infiltre dans les affaires», craint-elle. «Je ne veux pas qu’ils se blotissent contre des peluches toxiques.»

