Le «chaman» de l'assaut du Capitole pourra récupérer sa coiffe

Que sont devenus le chaman QAnon et les autres stars du Capitole?

L'homme originaire de Phoenix, dans l'Arizona, avait été arrêté quelques jours après les faits et avait plaidé coupable en septembre 2021 d'entrave à une procédure officielle. Condamné à 41 mois de prison, il a été relâché au printemps 2023, mais ses effets personnels, saisis après l'arrestation, avaient été conservés.

Aussi connu sous le nom de Jake Angeli, il s'était introduit dans l'hémicycle du Sénat, s'était assis sur la chaise réservée au vice-président Mike Pence et avait laissé une note disant:

Jacob Chansley, 36 ans, «chaman» autoproclamé et adhérent aux théories du complot de la nébuleuse QAnon, avait participé à l'envahissement du congrès le 6 janvier 2021 avec une horde de partisans du président d'alors Donald Trump pour empêcher les élus de valider la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle.

Les images le montrant dans l'hémicycle du Sénat, torse nu et coiffe en fourrure aux cornes de bison sur la tête, sont devenues le symbole de l'assaut du Capitole, en 2021. Le chaman a été autorisé à récupérer son emblématique couvre-chef.

