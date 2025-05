«L'INVITATION la plus EXCLUSIVE au monde», selon Trump lui-même. Image: watson

Humeur

Trump organise un dîner de cons (et pas le bon jour)

Bienvenue au bal! En 2025, pour assister à un dîner très select avec Donald Trump, il suffit de posséder des $TRUMP, la cryptomonnaie lancée par le président lui-même. Spoiler: il ne s’agit pas d'un menu à 20 dollars. Plongée dans une opération où l’éthique a autant de valeur qu’un bitcoin de 2010.

C’est officiel: la politique, c’est chiant. Pourquoi perdre son temps avec des trucs boring comme écrire des lois ou préparer des sommets internationaux, quand on peut organiser un dîner glamour pour les plus gros actionnaires de sa propre cryptomonnaie?

Les invités sont attendus ce jeudi 22 mai dans un country club chic à proximité du fleuve Potomac, près de Washington, pour participer à un somptueux dîner offert par le président des Etats-Unis. Donald Trump recevra 220 des plus gros détenteurs de $TRUMP. La crème de la crème. Ou plutôt, le lait caillé de la finance spéculative. «L'INVITATION la plus EXCLUSIVE au monde», peut-on lire sur un site web consacré à l'événement.

Pour en obtenir une, pas besoin d’être un lobbyiste ou un dignitaire étranger. Non, il suffit de miser gros sur le $TRUMP, cette cryptomonnaie aussi stable qu’un président américain qui déciderait, au hasard, de faire construire un «Dôme d'or» à 175 milliards de dollars au-dessus des Etats-Unis (oh wait…).

Et si vous faites partie des 25 plus gros pigeons poissons, bingo: vous avez droit à un entretien avec le président et direction la Maison-Blanche pour une visite privée avec, qui sait, peut-être même une photo avec Donald Trump himself.

$TRUMP: le Monopoly des riches

Le $TRUMP, c’est un peu le mélange entre une blague de mauvais goût et une machine à fric. Lancé en grande pompe sur la blockchain Solana en janvier dernier, juste avant l'investiture du républicain, ce memecoin a d’abord été présenté comme une opportunité historique d’investir dans… ben, dans rien, en fait. C’est littéralement du vent, mais du vent avec un brushing impeccable et une belle cravate rouge.

Au départ, ça marchait: le $TRUMP a atteint une capitalisation de 15 milliards de dollars. Puis, à peu près comme la candidature de Ron DeSantis à la présidentielle de 2024, ça s’est effondré.

Beaucoup de promesses, une fanbase bruyante, des levées de fonds tonitruantes… et au final, un crash spectaculaire dans l’indifférence quasi générale, avec une perte de 80% en quelques semaines. Mais qu’importe: Trump et ses copains, qui possèdent 80% des tokens, avaient déjà encaissé des millions en frais de transaction.

La cerise sur le pompon? Dans le même temps, près de 800 000 investisseurs ont perdu environ 2 milliards de dollars d'après le cabinet Chainalysis pour le New York Times. Un véritable chef-d’œuvre. A l'annonce du dîner, la valeur de $TRUMP a de nouveau grimpé en flèche, mais des articles indiquent que de nombreux gagnants de l'offre, qui a pris fin le 12 mai, revendent maintenant leurs jetons.

Mais revenons à notre petite sauterie pour riches qui s'emmerdent. Qui retrouvera-t-on à ce fameux dîner? Un florilège d’égéries de l’éthique, évidemment. Le milliardaire chinois Justin Sun, par exemple, qui n’est plus à une accusation de fraude près. Aussi heureux que JD Vance devant un canapé, Sun a tweeté qu’il serait de la partie, puisqu'il est le «fan numéro un».

A ses côtés, des figures du collectif MemeCore, un groupe de cryptomillionnaires asiatiques qui ont dépensé 18 millions de dollars en $TRUMP pour assurer leur place.

Trinquons à la démocratie!

Et la démocratie dans tout ça, me direz-vous? Elle existe, mais elle fait moins de bruit. Car oui, au pays de l’Oncle Sam, des voix s’élèvent tout de même contre cette charmante soirée grâce à laquelle un petit groupe de chanceux aura le droit de visiter la Maison-Blanche comme s’il s’agissait d’une extension de DisneyWorld en Floride. Mais ces voix semblent étouffées par le bruit des couverts en argent sur la blockchain.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren, entre deux coups de gueule contre les milliardaires, a dénoncé un «cocktail molotov éthique». Une lettre officielle a même été envoyée au bureau chargé de prévenir les conflits d'intérêts au sein de l'administration par la sénatrice et son collègue Adam Schiff pour exiger des explications.

«Le peuple américain mérite l'assurance inébranlable que l'accès à la présidence n'est pas mis en vente au plus offrant en échange du gain financier du président.» Extrait de ladite lettre

De toute façon, a-t-il vraiment le choix? L'industrie des cryptos a contribué à hauteur de plus de 100 millions de dollars à la campagne victorieuse de Trump. Elle en veut pour son argent, elle aussi,, et attend beaucoup du président en matière de dérégulation, après des années de scepticisme de l'administration démocrate et des scandales majeurs.

On peut citer notamment l'effondrement de FTX, le géant des cryptomonnaies fondé par Sam Bankman-Fried, qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour fraude massive. Dommage, il aurait eu sa place à table.

Et qu’on se le dise: ce dîner entre riches détenteurs de crypto représente plus qu’un simple événement, c’est un (énième) symbole dans cette Amérique en mouvement. Car il ne s’agit plus juste d’un milliardaire qui s’ennuie et qui organise des petites fiestas dans son golf de Mar-a-Lago pour meubler son existence et s'improviser DJ.

Cette fois, c’est un président en exercice qui, à force de vouloir briser les codes, les remplace par des tickets d’entrée VIP à la Maison-Blanche.