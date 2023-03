Le sombre passé du rival de Trump à Guantanamo

«Un infirmier m'a enfoncé cet énorme tube dans le nez. Pas de spray anesthésiant. Pas de lubrifiant. Le caoutchouc brut et le métal ont tranché l'intérieur de mon nez et de ma gorge. La douleur a traversé mes sinus et j'ai cru que ma tête allait exploser.»

Mansoor Adayfi dans son livre, Don't Forget Us Here: Lost and Found at Guantánamo (2021).