Le poste de «speaker» reste désespérément vide

Les Etats-Unis sont toujours dépourvues de speaker, indispensable pour le fonctionnement législatif du pays. montage: watson

Encore raté! Jim Jordan, aussi bien surnommé le «terroriste législatif», a échoué vendredi, pour la troisième fois en quatre jours, à en être élu président de la Chambre des représentants.

Depuis près de trois semaines, l'une des deux chambres du Congrès américain, censé être l'un des parlements les plus puissants au monde, n'a pas été capable de voter sur le moindre projet de loi. Aucune issue ne semble en vue.

Durant les 17 jours qui se sont écoulés depuis que le républicain Kevin McCarthy a été destitué par surprise de sa fonction de speaker, les 221 républicains, aussi majoritaires que déchirés entre aile dure et modérés, ont échoué à se mettre d'accord pour lui trouver un successeur au perchoir.

Le pire est à venir

A chaque scrutin, l'opposition contre le républicain de l'alt-right, Jim Jordan, grandit. Vingt républicains avaient voté contre lui mardi et 22 le lendemain. Vendredi, ce sont 25 membres de son parti qui ont refusé de lui apporter leur voix.

«Nous sommes dans une très mauvaise passe» L'ancien speaker Kevin McCarthy, penaud, après le troisième vote.

C'est peu de le dire. Vendredi, il n'était pas encore clair si Jim Jordan, 59 ans, comptait tenter de pousser à un quatrième vote. Pour trouver une issue à cette impasse législatives, une frange de législateurs discuteraient de renforcer les pouvoirs de l'actuel président par intérim, Patrick McHenry.

C'est dans ce contexte de blocage et de chaos politique que Joe Biden a demandé vendredi une rallonge budgétaire de 105 milliards de dollars notamment pour soutenir l'Ukraine et Israël, alliés des Etats-Unis impliqués dans des crises internationales majeures, et répondre aux défis posés par l'immigration à la frontière sud du pays. (mbr)