Le président américain Joe Biden ne jouera qu'un rôle secondaire aux côtés de sa vice-présidente. Image: keystone

Euphorie et violences: 6 questions sur la convention démocrate

Les démocrates se réunissent jusqu'à jeudi à Chicago pour acclamer leur nouvelle star, Kamala Harris, et son colistier Tim Walz. Une convention qui se veut euphorique, mais placée sous haute surveillance. On fait le point.

Renzo Ruf, Chicago / ch media

Ce lundi, la convention du parti démocrate débute à Chicago, Illinois. Cette messe de couronnement de quatre jours est dédiée à la nomination officielle de la nouvelle candidate à la présidence Kamala Harris et de son colistier Tim Walz. Voici les réponses aux six questions les plus importantes posées en amont.

Quand et où se tiendra la convention du parti démocrate?

Les démocrates se réunissent de lundi à jeudi à Chicago. Ce ne sont pas des raisons électorales qui ont motivé le choix de la troisième plus grande métropole américaine: cela fait plus de 35 ans que l'Illinois ne s'est pas prononcé pour un candidat républicain à la présidence. Mais Chicago est bien située en termes de transports et dispose de suffisamment de chambres d'hôtel pour accueillir les milliers de délégués, d'invités et de journalistes qui accompagneront la convention.

De plus, le United Center – une arène sportive où les Chicago Bulls et le club de hockey sur glace des Chicago Blackhawks jouent habituellement leurs matchs à domicile – peut accueillir plus de 20 000 personnes.

L'arène sportive United Center à Chicago (Illinois), où près de 4000 délégués se réuniront jusqu'à jeudi pour la convention du parti démocrate. Image: keystone

Quel est le rôle de Kamala Harris?

La candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, prononcera son discours de politique générale – très attendu – lors de la dernière soirée de la convention. Harris, qui a été officiellement désignée comme candidate à la présidence le 6 août, profitera de l'occasion pour se présenter sous un nouveau jour aux électeurs. Bien qu'elle serve en tant qu'adjointe du président Joe Biden depuis 2021, de nombreux Américains ne connaissent ni son histoire personnelle ni son positionnement politique.

Des figures de proue du Parti démocrate, nouvelles et anciennes, se chargeront en outre de faire la promotion de Harris. Mercredi soir (heure locale), Tim Walz, le vice-candidat aux côtés de Harris, sera sous les feux des projecteurs. Jusqu'à sa nomination, le gouverneur du Minnesota était une figure inconnue au niveau national.

Les deux ex-présidents Barack Obama (2009 à 2017) et Bill Clinton (1993 à 2001) prononceront également des discours de politique générale. Hillary Clinton devrait aussi faire une grande apparition. En 2016, Clinton a été la première femme à se présenter à la Maison-Blanche pour le parti démocrate. Mais elle a ensuite perdu face à Trump.

A Chicago, des affiches font la promotion de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris. Image: keystone

Joe Biden sera-t-il présent à la convention du parti?

Oui, le lundi soir (heure locale) est réservé au président sortant. Il est prévu que Joe Biden et son épouse Jill s'adressent aux délégués qui s'étaient initialement engagés à soutenir sa nouvelle candidature. Comme on le sait, il en a été autrement. Les Biden ne seront donc plus l'attraction principale de la convention, mais leurs discours constitueront le prélude au couronnement de son successeur.

Joe Biden aurait aussi prévu de faire l'éloge de Kamala Harris; il expliquera aux délégués (et aux téléspectateurs) pourquoi sa vice-présidente est la meilleure candidate pour vaincre les forces antidémocratiques comme l'ex-président républicain Donald Trump.

Les délégués profiteront de l'occasion pour remercier Biden pour sa longue carrière à Washington. «Thank you, Joe» est le refrain que l'on entend depuis peu lors des manifestations auxquelles Biden participe. Le président et la Première dame ne prévoient toutefois pas de rester toute la semaine à Chicago. Après leur prestation, les Biden se rendront en Californie, où le président a prévu de s'entretenir avec des conseillers sur les derniers mois de son mandat.

Faut-il s'attendre à des perturbations lors du congrès du parti?

Tout à fait. Une coalition de groupes pro-palestiniens veut profiter de la convention du parti démocrate pour manifester contre la guerre de Gaza. Dès lundi, des dizaines de milliers d'activistes sont attendus pour protester contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à l'extérieur de l'arène sportive United Center, placée sous haute surveillance.

Un autre rassemblement est prévu pour jeudi. Et bien entendu, ces manifestants viseront également la vice-présidente Harris, qui a jusqu'à présent largement soutenu la ligne du président Biden dans la guerre de Gaza. Ils exigent qu'elle use de son influence et mette un terme aux livraisons d'armes américaines à Israël.

Les démocrates craignent que des combats de rue éclatent entre les manifestants ou les provocateurs et la police en marge de ces rassemblements. De nombreux journalistes voient déjà des parallèles avec la convention du parti démocrate de 1968, qui avait été assombrie par de violentes manifestations contre la guerre du Vietnam. Mais à l'époque, la police municipale, qui s'était montrée agressive, avait également une part de responsabilité dans les émeutes.

Harris ne peut-elle pas tout simplement ignorer ces protestations?

Ce ne sera pas facile pour elle. Premièrement, l'intérêt des médias pour les manifestants est énorme. Et deuxièmement, près de 30 des 4000 délégués qui se rendent à la convention du parti à Chicago ont été élus expressément en raison de leurs slogans pro-palestiniens. Ils sont originaires d'Etats comme le Michigan ou le Minnesota, la patrie du vice-candidat Walz.

Ils profiteront de leur présence au congrès du parti pour rendre publiques leurs critiques à l'égard du Premier ministre israélien. Jusqu'à présent, Harris semble toutefois s'opposer à l'octroi d'un temps de parole à ce mouvement peu structuré pendant la partie officielle de la convention du parti.

Que fait Donald Trump?

Le candidat républicain à la présidence est actuellement légèrement distancé par Harris dans les sondages d'opinion. Il veut profiter de la convention du parti de sa concurrente pour contraster avec les prises de position de la démocrate.

Ainsi, mardi, Trump veut parler de la lutte contre la criminalité dans une petite ville du Michigan. Il profitera certainement de cette apparition pour s'en prendre une nouvelle fois personnellement à Harris. Samedi, lors d'un discours de campagne en Pennsylvanie, Trump a déclaré: «Je suis bien plus beau qu'elle».

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci