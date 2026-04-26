Deux Américains parmi les 19 tués lors d'un raid contre des rebelles
Deux citoyens américains figurent parmi les 19 personnes tuées lors d'un raid mené par l'armée la semaine dernière contre un supposé bastion communiste dans le centre des Philippines. C'est ce qu'a annoncé un groupe de travail gouvernemental philippin.
Des heurts avec ce qu'il reste des partisans de la Nouvelle armée populaire (NPA), la branche armée du Parti communiste philippin, ont eu lieu le 19 avril près de la municipalité de Toboso, sur l'île de Negros, a indiqué le commandement militaire régional
Plus de 300 résidents du village, qui se situe dans le centre des Philippines, ont fui leur maison lorsque des coups de feux ont éclaté, a rapporté la semaine dernière à l'AFP la cellule locale de gestion des catastrophes.
Les deux Américains, identifiés comme Lyle Prijoles et Kai Dana-Rene Sorem, sont arrivés dans la province de Negros Occidental environ un mois avant d'être tués, selon le groupe de travail qui s'est exprimé dans un communiqué publié tard samedi.
L'ambassade des Etats-Unis n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.
Enquête urgente demandée
Le nombre de personnes tuées dans ces échanges de tirs, où seul un soldat a été blessé, a suscité des appels pour une enquête.
Elle a évoqué la mort d'un jeune étudiant et d'un journaliste communautaire.
Mais pour l'armée philippine, qui a remis des médailles à plusieurs soldats impliqués, le raid était «une rencontre armée légitime, pas un massacre». Elle a souligné la saisie de 24 armes à feu.
Créée en 1969, la NPA mène l'un des plus anciens mouvements d'insurrection communiste au monde. Elle comptait environ 26'000 combattants à son apogée dans les années 1980 et moins de 2000 aujourd'hui, selon l'armée. (dal/ats/afp)