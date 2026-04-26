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Le monde réagit après la fusillade au gala de la presse à Washington

Le monde réagit après la fusillade au gala de la presse à Washington

Les dirigeants mondiaux ont exprimé leur stupeur et leur soutien après une fusillade survenue lors du gala de la presse à Washington, où se trouvait le président américain, Donald Trump.
26.04.2026, 16:4726.04.2026, 16:47
Les dirigeants mondiaux ont exprimé leur stupeur et leur soutien après une fusillade survenue lors du gala de la presse à Washington, où se trouvait le président américain, Donald Trump.
De l'Union européenne aux États-Unis, tous ont condamné l'attaque et salué la sécurité des invités.Image: getty/ montage watson

Des dirigeants du monde entier ont exprimé dimanche leur stupeur après des tirs samedi soir lors du gala de la presse à Washington, auquel assistait le président américain, Donald Trump.

Ursula von der Leyen

«La violence n’a jamais sa place en politique», a réagi comme de nombreux dirigeants européens la Présidente de la Commission européenne, saluant «la réaction rapide de la police et des secours, qui a permis d’assurer la sécurité des invités».

Emmanuel Macron

Le président français a dénoncé dimanche une attaque «inacceptable», exprimant «tout (son) soutien» à Donald Trump, évacué de la cérémonie. «La violence n’a jamais sa place en démocratie», a également écrit Macron sur X.

Ce qu'on sait du tireur

Friedrich Merz

«Nous prenons nos décisions à la majorité, pas par la force des armes», a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz sur le réseau social X, se disant soulagé que le président Trump, la Première dame «Melania Trump et toutes les personnes présentes soient saines et sauves».

Keir Starmer

Le Premier ministre britannique s’est dit c«hoqué par les scènes au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington», exprimant également son «immense soulagement» que le président Donald Trump et les autres participants soient en sécurité.

Trump évacué après un échange de coups de feu: ce que l'on sait

«Toute attaque contre les institutions démocratiques ou contre la liberté de la presse doit être condamnée avec la plus grande fermeté», a écrit Starmer sur son compte X dimanche.

Giorgia Meloni

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé sa «pleine solidarité et sa sincère sympathie» à l’égard de Donald Trump et des autres personnes présentes au gala de Washington. «Nous ne permettrons pas que le fanatisme empoisonne les espaces de libre débat et d’information», a-t-elle déclaré.

Benjamin Netanyahu

Le Premier ministre israélien a déclaré que lui et son épouse Sara avaient été «choqués par la tentative d’assassinat» du président Trump. «Nous sommes soulagés que le Président et la Première dame soient en sécurité et restent forts», a écrit Netanyahu sur son compte X.

Narendra Modi

Le Premier ministre indien a déclaré qu'il était «soulagé d'apprendre que le président Trump, la Première dame et le vice-président sont sains et saufs». «J'adresse mes meilleurs vœux pour qu'ils restent en sécurité et en bonne santé. La violence n’a pas sa place dans une démocratie et doit être condamnée sans équivoque», a écrit Modi sur son compte X.

Mark Carney

Le Premier ministre canadien s'est dit «soulagé que le Président, la Première dame et tous les invités soient en sécurité». «La violence politique n'a pas sa place dans une démocratie, quelle qu'elle soit, et mes pensées vont à tous ceux qui ont été bouleversés par cet événement inquiétant», a écrit Carney sur X.

La porte-parole de Trump a-t-elle prédit les coups de feu?

Claudia Sheinbaum

La présidente mexicaine s'est dit soulagée que «le président Trump et son épouse (soient) sains et saufs», sur son compte X. «Nous leur témoignons notre respect». «La violence ne doit jamais être la voie à suivre», a ajouté Sheinbaum.

Recep Tayyip Erdogan

«Dans les démocraties, les luttes se mènent avec des idées; il n’y a pas de place pour quelque forme de violence que ce soit» a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Pedro Sanchez

Le Premier ministre espagnol a condamné ce qu'il a qualifié «d'attaque qui a eu lieu ce soir contre le président (Trump)». «La violence n'est jamais la réponse. L'humanité ne progressera que par la démocratie, la coexistence et la paix», a écrit Sanchez sur X.

Shehbaz Sharif

Le Premier ministre pakistanais s'est déclaré «profondément choqué par cette fusillade inquiétante». «Soulagé de savoir que le président Trump, la Première dame et les autres participants sont en sécurité. Mes pensées et mes prières l’accompagnent, et je lui souhaite de rester en sécurité et en bonne santé», a écrit Sharif sur X. (dal/afp)

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