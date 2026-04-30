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Mamdani demande à Charles III de rendre un célèbre diamant

Britain&#039;s King Charles III standing next to Queen Camilla interacts with New York City Mayor Zohran Mamdani during a visit to the 9/11 Memorial, in New York, Wednesday, April 29, 2026. (Jeenah Mo ...
Zohran Mamdani et le roi Charles III à New York le 29 avril 2026.Keystone

Le roi Charles III prié de restituer ce célèbre diamant

Le maire de New York Zohran Mamdani appelle le monarque à rendre à l'Inde le diamant Koh-i-Noor, actuellement monté sur une des couronnes de la famille royale britannique.
30.04.2026, 08:3430.04.2026, 08:34

Le maire de New York Zohran Mamdani a appelé mercredi le roi Charles III à «rendre» le diamant Koh-i-Noor, joyau de la couronne obtenu en Inde par l'Empire britannique au XIXe siècle.

Interrogé avant de rencontrer le couple royal lors d'une visite au mémorial du 11 septembre, Mamdani a déclaré:

«Si je devais parler au roi d'autre chose que de ça, je l'encouragerais probablement à rendre le diamant Koh-i-Noor»

Aujourd'hui exposée à la Tour de Londres, la pierre précieuse de 105,6 carats a été cédée à la compagnie britannique des Indes orientales par le royaume du Pendjab en 1849, dans le cadre du traité de paix conclu après la guerre anglo-sikh.

FILE - The Koh-i-Noor diamond, set in the Maltese Cross at the front of the crown made for Britain&#039;s late Queen Mother, is seen on her coffin as it is drawn to London&#039;s Westminster Hall on A ...
Le Koh-i-Noor est actuellement monté sur une des couronnes de la famille royale britannique.Keystone

S'il y a peu de doute sur le fait qu'elle a été extraite en Inde, son histoire mélange mythes et faits, mêlant des revendications de plusieurs pays, comme l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. New Delhi a demandé son retour à plusieurs reprises, sans succès. On ignore à ce stade si le maire de New York a pu aborder le sujet directement avec Charles III.

An Indian model shows a replica of the famous Indian diamond &#039;Koh-i-noor&#039; during a press meeting in Calcutta, 29 January 2002. Replicas of hundred worlds most famous diamonds are on public d ...
Une réplique du diamant Koh-i-Noor.Image: AFP

Le débat sur le sujet fait rage au Royaume-Uni, au point que la reine Camilla avait décidé de ne pas le porter lors de son couronnement en 2023. Zia Yusuf, porte-parole du parti anti-immigration Reform UK, en tête des sondages au Royaume-Uni, a qualifié les propos de Mamdani d'«insulte à notre Roi». (jzs/afp)

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