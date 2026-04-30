Zohran Mamdani et le roi Charles III à New York le 29 avril 2026. Keystone

Le roi Charles III prié de restituer ce célèbre diamant

Le maire de New York Zohran Mamdani appelle le monarque à rendre à l'Inde le diamant Koh-i-Noor, actuellement monté sur une des couronnes de la famille royale britannique.

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Le maire de New York Zohran Mamdani a appelé mercredi le roi Charles III à «rendre» le diamant Koh-i-Noor, joyau de la couronne obtenu en Inde par l'Empire britannique au XIXe siècle.

Interrogé avant de rencontrer le couple royal lors d'une visite au mémorial du 11 septembre, Mamdani a déclaré:

«Si je devais parler au roi d'autre chose que de ça, je l'encouragerais probablement à rendre le diamant Koh-i-Noor»

Aujourd'hui exposée à la Tour de Londres, la pierre précieuse de 105,6 carats a été cédée à la compagnie britannique des Indes orientales par le royaume du Pendjab en 1849, dans le cadre du traité de paix conclu après la guerre anglo-sikh.

Le Koh-i-Noor est actuellement monté sur une des couronnes de la famille royale britannique. Keystone

S'il y a peu de doute sur le fait qu'elle a été extraite en Inde, son histoire mélange mythes et faits, mêlant des revendications de plusieurs pays, comme l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. New Delhi a demandé son retour à plusieurs reprises, sans succès. On ignore à ce stade si le maire de New York a pu aborder le sujet directement avec Charles III.

Une réplique du diamant Koh-i-Noor. Image: AFP

Le débat sur le sujet fait rage au Royaume-Uni, au point que la reine Camilla avait décidé de ne pas le porter lors de son couronnement en 2023. Zia Yusuf, porte-parole du parti anti-immigration Reform UK, en tête des sondages au Royaume-Uni, a qualifié les propos de Mamdani d'«insulte à notre Roi». (jzs/afp)