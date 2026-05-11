pluie modérée13°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Inacceptable: Trump recale l'Iran

President Donald Trump speaks to reporters as he walks to board Marine One on the South Lawn of the White House, Friday, May 8, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana) Donald Trump
Trump fustige la réponse iranienne.Keystone

«Inacceptable»: Trump recale l'Iran

Donald Trump rejette la réponse iranienne aux propositions américaines visant à sortir du conflit. L'uranium enrichi et le contrôle du détroit d'Ormuz font notamment partie des points de discorde.
11.05.2026, 06:3111.05.2026, 06:37

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse lundi, Donald Trump ayant sèchement rejeté la réponse de l'Iran aux propositions américaines pour mettre fin à la guerre, Téhéran mettant de son côté en garde Français et Britanniques contre toute intervention dans la région. «Je viens de lire la réponse des soi-disant "représentants" de l'Iran. Je ne l'aime pas – C'EST TOTALEMENT INACCEPTABLE!», a écrit en lettres capitales le président américain dans un bref message sur son réseau Truth Social.

Avant même l'ouverture des marchés asiatiques, les prix du pétrole ont pris l'ascenseur, le baril de Brent gagnant 3,29% à 104,62 dollars lundi vers 02h20 en Suisse, alors que s'éloignait la perspective d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième de l'or noir consommé dans le monde et que l'Iran bloque depuis le début des hostilités le 28 février.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

Plus d'un mois après le début de la trêve entre les deux belligérants, les tractations semblent plus que jamais dans l'impasse et les espoirs de règlement nébuleux, aucune des parties n'ayant dévoilé publiquement ses propositions. Après des jours d'attente, l'Iran a annoncé dimanche avoir répondu au plan américain, mais sans détailler sa réponse.

Une «spirale de déclin» menace la Chine à cause de la guerre en Iran

La télévision publique iranienne s'est bornée à rapporter que la réponse de Téhéran, transmise via le médiateur pakistanais, était «axée sur la fin de la guerre (...) sur tous les fronts, en particulier au Liban, et sur la garantie de la sécurité de la navigation maritime». D'après le Wall Street Journal (WSJ), qui cite des sources proches du dossier, la proposition de Téhéran prévoit une réouverture graduelle du détroit d'Ormuz, que l'Iran bloque depuis le début des hostilités le 28 février, et une levée simultanée du blocus des ports iraniens par la marine américaine.

Selon le quotidien américain, Téhéran serait également prêt à «diluer» une partie de son uranium enrichi et à envoyer le reste dans un «pays tiers».

«La guerre n'est pas fini» pour Netanyahou

Washington et de nombreux pays soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme atomique via l'enrichissement de l'uranium, ce qu'il dément, défendant son droit au nucléaire civil. «Il reste encore des matières nucléaires – de l'uranium enrichi – qui doivent être retirées d'Iran» et «des sites d'enrichissement à démanteler», a affirmé plus tôt dimanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la chaîne américaine CBS.

Il a aussi dit espérer la fin du pouvoir iranien, qui signifierait la chute, «comme un échafaudage» selon lui, des supplétifs de l'Iran au Yémen (Houthis), à Gaza (Hamas) et au Liban (Hezbollah). «Est-ce possible? Oui. Est-ce certain? Non», a-t-il dit.

«L'Iran continue à soutenir ces supplétifs, qui cherchent à produire des missiles balistiques. Nous les avons beaucoup réduits mais ils sont toujours là et il reste du travail à faire»
Benjamin Netanyahou

La guerre, qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, «a permis d'accomplir beaucoup de choses, mais elle n'est pas finie», a-t-il averti.

Dans le Golfe, le détroit d'Ormuz continue de faire l'objet d'un bras de fer entre Washington et Téhéran, tandis que les attaques se multiplient en mer, malgré le cessez-le-feu. Au Qatar, un vraquier en provenance d'Abou Dhabi a été visé par un drone en matinée dans les eaux territoriales, avant de poursuivre son trajet, selon le ministère de la Défense.

Le monde a mis «tous ses œufs dans le même panier» et le risque explose

L'agence de presse iranienne Fars a affirmé qu'il «battait pavillon américain et appartenait aux Etats-Unis», sans dire explicitement que l'Iran l'avait visé. D'autres pays du Golfe ont été ciblés par des drones dimanche: le Koweït n'en a pas précisé la provenance, mais les Emirats arabes unis ont, eux, directement accusé Téhéran.

«Ni capitulation, ni recul» pour l'Iran

Dès le déclenchement de la guerre par Israël et les Etats-Unis le 28 février, les monarchies du Golfe, accusées de soutenir Washington, avaient fait l'objet de frappes iraniennes inédites. Ces attaques interviennent deux jours après que l'armée américaine a visé deux pétroliers iraniens dans le golfe d'Oman, voie d'accès au stratégique détroit d'Ormuz.

«Notre retenue est terminée», a averti Ebrahim Rezaei, le porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien. «Toute attaque contre nos navires déclenchera une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases» des Etats-Unis.

Voici ce qui coûte déjà plus cher en Suisse à cause de la guerre en Iran

«Nous ne courberons jamais la tête devant l'ennemi, et s'il est question de dialogue ou de négociation, cela ne signifie ni capitulation, ni recul», a de son côté écrit sur X le président Massoud Pezeshkian. La fermeture du détroit d'Ormuz a déclenché une flambée des prix du pétrole et perturbé l'économie mondiale.

Le Royaume-Uni et la France s'activent de leur côté pour mettre sur pied une coalition internationale visant à sécuriser le détroit, après un règlement du conflit. Les ministres de la Défense des deux pays coprésideront mardi une réunion en visioconférence avec une quarantaine de leurs homologues de pays prêts à contribuer à une telle mission, a annoncé Londres.

Téhéran a averti que tout déploiement déclencherait une «réponse décisive et immédiate» de l'armée iranienne, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires pour se prépositionner dans la région. La France «n'a jamais envisagé» un déploiement militaire à Ormuz, mais une mission de sécurisation «concertée avec l'Iran», a précisé le président Emmanuel Macron.

France&#039;s President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Kenya&#039;s President William Ruto at State House in Nairobi, Kenya, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Brian Inganga) ...
Emmanuel MacronKeystone

Sur l'autre front du conflit, au Liban, Israël et le Hezbollah pro-iranien poursuivent leurs attaques mutuelles, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Deux secouristes affiliés au Hezbollah ont été tués et cinq autres blessés dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban, a indiqué le ministère de la Santé, selon lequel les opérations israéliennes ont fait 2846 morts depuis le début de la guerre le 2 mars. (jzs/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Trump menace l'Iran de destruction totale
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Tout est scandaleusement cher»: Trump agace jusque dans son camp
A six mois des élections législatives, le mécontentement des républicains à l'égard du président américain Donald Trump se fait de plus en plus sentir. Notre correspondant est allé prendre le pouls de la base du parti.
Jesse Green est un électeur de Trump au sens premier du terme. Ce juriste conservateur travaille pour la Family Foundation, qui se consacre, selon le site internet de cette organisation à but non lucratif, à «des familles du Kentucky et aux valeurs de la Bible». Green a voté deux fois pour Donald Trump, et si le jeune homme de 26 ans avait été un peu plus âgé, il aurait également soutenu l'actuel président en 2016.
L’article