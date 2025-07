Diddy Combs pendant le procès. Image: REUTERS

La peine de Diddy sera prononcée le 3 octobre

Le célèbre rappeur et producteur avait été condamné pour transport de personnes à des fins de prostitution, mais acquitté des chefs d'accusation les plus graves. Il connaîtra sa peine le 3 octobre.



Le magnat du hip-hop P. Diddy, acquitté la semaine dernière de trafic sexuel, mais condamné pour transport de personnes à des fins de prostitution après un procès retentissant à New York, connaîtra sa peine le 3 octobre, ont convenu mardi les parties.

Le juge Arun Subramanian, qui a présidé le procès, avait proposé cette date, formellement acceptée par l'accusation et la défense du célèbre rappeur et producteur de hip-hop, lors d'une courte audience technique mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan.

La sentence sera décidée par le juge. Elle peut aller jusqu'à un maximum théorique de 10 ans de prison pour chacun des deux chefs d'accusation de transport de personne à des fins de prostitution pour lesquels Sean Combs, son vrai nom, a été condamné.

Sept semaines de témoignages

Mercredi dernier, après deux jours de délibérations, les 12 jurés avaient déclaré le rappeur de 55 ans coupable de ces chefs criminels, mais l'avaient acquitté des faits les plus graves du procès, ceux de trafic sexuel sur deux de ses anciennes compagnes, et celui d'association de malfaiteurs, passible de la prison à vie.

Le verdict est tombé après environ sept semaines de témoignages intenses, parfois éprouvants, de ses accusatrices.

P. Diddy était accusé d'avoir forcé des femmes - dont sa petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de «Jane», à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'il se masturbait ou filmait. Et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel, dont il était à la tête, pour organiser ces marathons nommés «freak-offs». Mais le verdict a résonné comme une victoire pour la défense.

Jusqu'à 63 mois de prison?

Les procureurs ont écrit dans des documents versés à la procédure que, sur la base des directives de la justice fédérale, une peine de 51 à 63 mois d'emprisonnement serait potentiellement appropriée pour les faits de transport de personnes à des fins de prostitution, ce qui ne les empêche pas en théorie de demander une peine plus longue.

Les avocats de P. Diddy souhaitent proposer une peine plus légère, comprise entre 21 et 27 mois. Sean «Diddy» Combs est incarcéré depuis septembre 2024 dans une prison de Brooklyn, et tout le temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux sera pris en compte dans le calcul de sa peine finale. (afp)